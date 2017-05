Seahawks: "Werden wieder voll attackieren"

Freitag, 19.05.2017

"Wir werden definitiv wieder mehr laufen", erklärte Carroll im Gespräch mit ESPN und führte weiter aus: "Wir hatten letzte Saison etwa 100 Runs weniger, als im Jahr davor. Das war im Prinzip die Story unserer Saison. Deshalb haben sich die Dinge so entwickelt. Die Defense musste mehr spielen, wir mussten mehr werfen und wir hatten mehr Pass-Protection-Snaps. Alles nur, weil wir im Run Game Probleme hatten."

Die Statistiken geben Carroll Recht: Erstmals seit 2011 fielen die Seahawks in puncto Run-Versuche aus der Top-10. Konkret in Zahlen hieß das: Aus 500 Runs 2015 wurden in der Vorsaison derer 403. Ebenfalls zum ersten Mal seit 2011 verzeichnete Seattle wieder unter 500 Runs.

Erlebe die NFL live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Weiter führte Carroll aus: "Mit einem angeschlagenen Quarterback, unserer Running-Back-Situation und den Verletzungen haben wir es einfach nicht geschafft, da einen Rhythmus zu finden. Aber ich denke, wir werden in dieser Hinsicht wieder voll attackieren."

Die Seahawks haben sich in der Free Agency mit Ex-Packers-Back Eddie Lacy verstärkt, der wohl gemeinsam mit Thomas Rawls und C.J. Prosise die erste Running-Back-Rotation bildet - vorausgesetzt, Lacy hält sein Gewicht unter Kontrolle: Den ersten Gewichts-Bonus hat der Power-Back gerade erhalten.

Die Seahawks-Rushing-Offense über die Jahre:

Jahr Run-Versuche Liga-Platzierung Runs Yards pro Run 2016 403 20 3,9 2015 500 3 4,5 2014 525 2 5,3 2013 509 2 4,3 2012 536 1 4,8 2011 444 15 4,0

Der Spielplan der kommenden Saison im Überblick