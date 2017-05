Vick und Forsett spielen in Flag League

Freitag, 19.05.2017

Es handelt sich dabei um eine Probe-Partie der neu gegründeten Flag Football League. Gespielt wird über 60 Minuten und auf einem 100-Yard-Feld, allerdings nur sieben gegen sieben. Für Spieler wie Vick, die stets mit ihrer herausragenden Athletik geglänzt haben, ein hochinteressantes Format - allein dadurch, dass sich mehr Räume bieten werden.

Finanzier Jeff Lewis, der maßgeblich hinter der Idee einer Flag Football League steht, erklärte bei ESPN: "Ich habe mich gefragt, wie es wohl aussehen würde, wenn großartige Athleten dieses Spiel spielen würden. Ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die mitmachen würden. In jedem Jahr entlassen NFL-Teams etwa 800 Spieler. Wir brauchen weniger als 100 Spieler, um acht Teams zusammen zu stellen."

Gleichzeitig aber soll es keine Beschränkung auf (Ex-)NFL-Spieler geben: "Wir werden auch versuchen, den 60-Jährigen mit Bierbauch zu finden, der aber noch Quarterback spielen kann."

Das Test-Spiel mit Vick und Forsett findet am 27. Juni im Avaya Stadium in San Jose statt. Es wird nicht live übertragen, anschließend aber via Stream zur Verfügung gestellt. Wenn alles nach Plan verläuft, soll bereits 2018 eine Acht-Team-Liga ihren Spielbetrieb aufnehmen.

