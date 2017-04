Pass-Rush-Monster vom Allerfeinsten

Mittwoch, 19.04.2017

Top-Prospect, Ablauf und Co.: So funktioniert der Draft 2017

Knapp dahinter:

Sidney Jones, CB, Washington. Anm. d. Red.: Rein auf das Tape bezogen wäre Jones definitiv ein Top-10-Verteidiger. Allerdings hat sich der Cornerback während der Draft-Vorbereitung einen Achillessehnenriss zugezogen, was eine ernsthafte Prognose schwierig macht.

Marlon Humphrey, CB, Alabama

Haason Reddick, LB, Temple

Malik McDowell, DL, Michigan State

10. Carl Lawson, Edge, Auburn

Einige Verletzungsprobleme im College sowie sichtbare Inkonstanz gegen den Run sorgen dafür, dass Lawsons Bewertung im Vorfeld des Drafts mitunter deutlich variiert. Die nackten Zahlen: Neun Sacks, 13 Hits und 42 Hurries gelangen Lawson 2016, als Pass-Rusher glänzt er mit mehr Konstanz. Hier kommt er, auch dank seiner Hände, schnell weg vom Block und setzt seine Power und Explosivität besser ein. Lawson kann auch vereinzelt als Inside-Rusher eingesetzt werden, was für seine Physis und Kraft spricht.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

9. Tre'Davious White, CB, LSU

White könnte sich in ein bis zwei Jahren als bester Cornerback dieser Klasse entpuppen: Hat Erfahrung Outside auf sich allein gestellt gegen die Top-Receiver des Gegners, seine Athletik erlaubt es ihm aber auch, im Slot zu spielen - was er gelegentlich auch tat. Schnell genug, um tiefe Routes zu kontrollieren, extrem beweglich und dabei explosiv. White spielt dabei aggressiv den Ball, was in 15 Pass-Breakups bei nur 42 Targets in der Vorsaison resultierte. White ist zudem ein solider Tackler, darüber hinaus bringt er auch Qualitäten als Returner mit: Im Schnitt gelangen ihm zehn Yards pro Punt-Return (69 Returns insgesamt) sowie in jedem der letzten drei Jahre je ein Punt-Return-TD. Zudem ein Problem: Off-Coverage liegt ihm noch weniger als Press, gleichzeitig bekommt er im Slot gegen physische Receiver Probleme.

8. Malik Hooker, S, Ohio State

Seit den ersten dominanten Jahren der Seahawks-Defense suchen Teams vor allem einen Spieler-Typ dieser Defensive: Einen Safety wie Earl Thomas. Gemeint ist damit ein Free Safety, der die Tiefe des Feldes beherrscht und mit seiner Explosivität, Antizipation und der Fähigkeit, gegnerische Routes zu entziffern, bevor sie sich entfalten, über eine enorme Reichweite verfügt. Malik Hooker ist dieser Safety, zumindest was seine grundsätzlichen Fähigkeiten angeht: Sehr flüssige Bewegungen, liest den Quarterback und den Spielzug häufig genau richtig, tolle Ball-Skills, was auf Tape unter anderem bei mehreren Interceptions auf beeindruckende Art und Weise zu sehen ist. Hooker ist (noch) nicht der furchtlose Tackler, der Thomas ist, was vor allem gegen den Run auffällt. Aber angesichts seiner noch sehr geringen Erfahrung sollte er in der NFL über die kommenden Jahre deutliche Sprünge nach vorne machen.

Die Top-10 Quarterback-Prospects © getty 1/11 Die Quarterbacks - Jahr für Jahr die am heißesten diskutierten Spieler im Draft. Zu groß ist der Bedarf in der NFL, in jedem Draft hoffen mehrere Teams, ihren Mann für die Zukunft zu finden. SPOX präsentiert die Top-10-QBs im kommenden Draft /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste.html © getty 2/11 10. Jerod Evans, Virginia Tech. Evans ist ein langfristiges Projekt, dem ein längerer Verbleib im College wohl gut getan hätte. Seine Pässe sind inkonstant, mit Druck hat er Probleme. Aber: Physisch hochtalentiert, bereits gut bei kurzen Pässen /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=2.html © getty 3/11 9. Joshua Dobbs, Tennessee. Hochintelligent (Dobbs hat Raketenwissenschaften studiert), hat sich bei langen Pässen merklich verbessert. Aber: Passgenauigkeit ist inkonstant, verlässt die Pocket schnell und wirft zu viele riskante Bälle. Turnover-anfällig /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=3.html © getty 4/11 8.: Davis Webb, Cal. Um Webb gibt es aktuell viel Hype, nicht wenige schreiben ihn gar in die erste Runde - eine sehr optimistische Prognose. Webb zeigt Geduld und einen guten Deep Ball, liest die Verteidigung aber kaum und agiert sehr inkonstant /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=4.html © getty 5/11 7.: Chad Kelly, Ole Miss. Die Mega-Wildcard. Kelly bringt eine beachtliche Armstärke mit, durfte Spielzüge ändern und fand Lücken. Aber: Probleme mit Pressure, dazu mehrmals abseits des Platzes negativ aufgefallen - und mit Verletzungsproblemen /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=5.html © getty 6/11 6.: Brad Kaaya, Miami. Kaaya ist ein Prospect mit guten Ansätzen: Der erst 21-Jährige liest Defenses teilweise schon sehr schnell und beweist gutes Timing. Negativ: Mangelnde Armstärke und inkonstantes Ball-Placement sowie Probleme mit Pressure /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=6.html © getty 7/11 5.: Nathan Peterman, Pitt. Im Gegensatz zu den meisten QBs im Draft bringt er Erfahrung Under Center mit, bewegt sich gut in der Pocket und zeigt, dass er Defenses lesen kann. Negativ: Mangelnde Armstärke führt zu riskanten Pässen, physisch limitiert /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=7.html © getty 8/11 4.: DeShone Kizer, Notre Dame. Top Arm, stark gegen Pressure, erkennt Blitzer - dennoch nur Nummer 4? Kizers großes Problem: Die Inkonstanz. Top-Würfe wechseln sich mit desolaten Pässen ab, so gibt's große Streuung - und liest zu selten das ganze Feld /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=8.html © getty 9/11 3.: Mitchell Trubisky, North Carolina. Das Potential (Antizipation, Bewegung in der Pocket, schneller Release) blitzt trotz nur eines Starter-Jahres immer wieder auf, jedoch sehr wacklig: Viele kurze Pässe, wenige Reads, Probleme mit Blitzern /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=9.html © getty 10/11 2.: Deshaun Watson, Clemson. Massive Erfahrung, auch in großen Spielen. Watson hat keine Angst vor Pressure, zeigt Antizipation und gute Beinarbeit. Aber: Genauigkeit ist up&down, trotz vieler einfacher Reads. Läuft zu gerne los, wirkt manchmal überhastet /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=10.html © getty 11/11 1.: Patrick Mahomes, Texas Tech. Sensationeller Arm, kann jeden Wurf - vor allem lang. Geht häufig durch seine Reads und ändert Spielzüge, reagiert auf die Defense. Negativ: Fußarbeit mal top, mal schlimm. Zudem häufiger ungenau und schnell aus der Pocket /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-beste-quarterbacks-mahomes-trubisky/keizer-watson-prospects-rangliste,seite=11.html

7. Derek Barnett, Edge, Tennessee

Wenige Spieler in diesem Draft sind so gut, wenn es darum geht, zum Quarterback zu kommen: Barnett gelingt es auffallend häufig, eng um den Tackle herum zu kommen, und so den Quarterback immer wieder unter Druck zu setzen - seine laut Pro Football Focus zusammengerechnet 37 Sacks und QB-Hits in der Vorsaison waren der klare Top-Wert, auf 20 Sacks kommt er über die letzten beiden Jahre. Barnett ist ein physischer, harter Tackler mit jeder Menge Kraft und blitzschnellen Händen.

6. Marshon Lattimore, CB, Ohio State

Lattimore kommt als eher unerfahrener Spieler in die NFL - maßgeblich bedingt durch anhaltende Verletzungsprobleme mit dem Oberschenkel, die letztlich gar zur OP führten. Doch in der vergangenen Saison zeigte er seine Klasse: Lattimore ist ein physischer Cornerback, der Receiver beim Release und beim Timing innerhalb der Route stören kann, ohne dabei zu unfairen Mitteln zu greifen. Guter Tackler, kann Receiver mit seiner Mischung aus Physis und Beweglichkeit beeindruckend eng decken und glänzt mit Explosivität. Lattimore kann Gegenspieler komplett ausschalten, die Statistiker von NFL.com haben ihn bei 14 verteidigten Pässen inklusive vier Interceptions bei 35 Targets in der vergangenen Saison.

Seite 1: Cornerback-Power und ein schwer definierbarer Pass-Rusher

Seite 2: Edge-Monster, der Linebacker und ein Safety ganz weit oben