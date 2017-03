Patriots: Kein Franchise Tag für Hightower

Mittwoch, 01.03.2017

Das berichtete NFL-Network-Insider Ian Rapoport mit Bezug auf interne Quellen. Zwar sei der Linebacker weiterhin Teil der Patriots-Pläne und soll nach wie vor gehalten werden. Allerdings sei der Franchise-Tag schlicht zu hoch. Sollten sich beide Seiten jedoch in den kommenden Tagen nicht auf einen neuen Vertrag einigen können, wäre Hightower am 9. März ein Free Agent und könnte mit allen Teams verhandeln.

Für die Patriots beginnt somit jetzt insgesamt eine kritische Phase: Nachdem New England über das vergangene Jahr mit Defensive End Chandler Jones (nach Arizona) und Linebacker Jamie Collins (nach Cleveland) bereits zwei Defensiv-Stützen abgegeben hat, droht in dieser Free Agency in der Defense ein weiterer Aderlass.

Neben Hightower laufen unter anderem die Verträge von Jabaal Sheard, Chris Long, Logan Ryan und Alan Branch aus. Auch Cornerback Malcolm Butler wird zumindest ein Restricted Free Agent. Die Frist für die Vergabe des Franchise Tags endet am 1. März um 22 Uhr deutscher Zeit.

