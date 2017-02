Chiefs entlassen Star-Running-Back

Dienstag, 28.02.2017

Wie Mike Garafolo vom NFL Network berichtet, werden die Chiefs Charles am Dienstag entlassen. Damit wird der Running Back erstmals in seiner Karriere Free Agent und kann selbst entscheiden, wohin die weitere Reise geht. Charles hätte 2017 knapp sieben Millionen US-Dollar im letzten Jahr seines zweiten NFL-Vertrags verdient.

Die Chiefs hatten Charles mit dem 73. Pick in Runde drei des Drafts 2008 von der University of Texas gezogen. Seither lief er für 7260 Yards und 91 Touchdowns, fing zudem 285 Pässe für 2457 Yards und weitere 20 Touchdowns. In den letzten zwei Spielzeiten wurde er jedoch von schwereren Verletzungen aus dem Verkehr gezogen und absolvierte lediglich acht der 32 möglichen Spiele.

In seiner Abwesenheit wussten indes seine Vertreter Spencer Ware und Charcandrick West zu überzeugen, sodass der 30-Jährige abkömmlich wurde.

