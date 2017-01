Seahawks: Last-Minute-Einsatz für Prosise?

Freitag, 13.01.2017

Zwar trug Prosise im letzten Training am Donnerstag ein rotes Leibchen, welches bedeutet, dass er von Kontakt ausgenommen ist. Allerdings konnte der Running Back die Einheit voll absolvieren, Head Coach Pete Carroll erklärte anschließend: "Er hat alle Trainingseinheiten in dieser Woche mitgemacht und ab jetzt schauen wir von Tag zu Tag. Wir werden ihm Stadion dann letztlich sehen, wie es aussieht."

Prosise hatte sich in Week 11 gegen die Philadelphia Eagles einen Bruch des Schulterblatts zugezogen, eine Woche, nachdem der Rookie in New England sein mit Abstand bestes Saisonspiel absolviert hatte. Schon vor dem Wildcard-Spiel gegen die Detroit Lions hatte sich Carroll öffentlich optimistisch gezeigt, ein Einsatz in Atlanta würde dem Running Game der Seahawks eine neue, wichtige Dimension geben.

"Er hat an Selbstvertrauen gewonnen", führte Carroll weiter aus. "Er hat jetzt mehrere Wochen nicht gespielt. Er konnte im Training alles gut machen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir werden sehen, was passiert."

