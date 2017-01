Chargers: L.A.-Umzug noch heute?

Donnerstag, 12.01.2017

Das vermelden mehrere Medien übereinstimmend. Team-Besitzer Dean Spanos soll für 17 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag ein Treffen mit allen Verantwortlichen einberufen haben, um die News über den Umzug zu verkünden. NFL-Commissioner Roger Goodell sowie die anderen Team-Besitzer sollen bereits am Mittwochabend darüber informiert worden sein.

Zuvor hatte am Mittwoch das Komitee-Meeting mit mehreren Eigentümern stattgefunden, es galt intern wohl als letzte Option, noch eine Last-Minute-Lösung für den Verbleib in San Diego zu finden. Doch die Situation der Chargers war dabei wohl nur ein Randthema, woraufhin Spanos seine Entscheidung fällte.

Ursprünglich hatte das Team bis zum 15. Januar Zeit, um die von der Liga gewährte Option auf den Umzug nach L.A. zu ziehen. Die Frist wurde Anfang der Woche auf den 17. Januar verschoben, allem Anschein nach wird Spanos diese Frist allerdings nicht ausreizen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings vorerst noch aus.

Dennoch sickern seit dem frühen Donnerstagmorgen immer mehr Gerüchte durch: So soll bereits klar sein, dass die Chargers in L.A. vorerst im 30.000 Zuschauer fassenden StubHub Center - primär als Fußballstadion genutzt - spielen werden. 2019 würden sie dann gemeinsam mit den Rams in das neue Stadion in Inglewood ziehen.

