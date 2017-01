Umbrüche, Baustellen und die Eli-Frage

Donnerstag, 12.01.2017

Disclaimer: Beim Großteil der NFL-Teams stehen inzwischen die Planungen für die kommende Saison im Fokus. Diese Teams wurden bei SPOX in den vergangenen Wochen bereits detailliert behandelt:

Part I: Arizona, Carolina, Cincinnati und Co.: Wie konnte es so weit kommen?

Part II: Denver, Indianapolis, Minnesota und Co.: Warum ist der Champ raus?

Oakland Raiders

Die Saison 2016: Talent alleine ist auch in der NFL keine Erfolgsgarantie - die Raiders konnten in dieser Saison unter Beweis stellen, dass sie eines der talentierten Teams sind, das nicht irgendwo in ihrer Entwicklung stagniert. 2014 beendete man die Regular Season noch mit drei Siegen bei 13 Niederlagen, nur zwei Jahre später waren es satte neun Siege mehr und die erste Playoff-Teilnahme seit 14 Jahren.

Ihre möglicherweise letzte Saison in Oakland schien zu einer magischen zu werden, als sich Quarterback Derek Carr zu einem MVP-Kandidaten entwickelte und unter anderem in Week 8 einen Franchise-Rekord mit 513 Passing Yards aufstellte - bei vier Touchdowns und keiner Interception. Doch so frühzeitig der Postseason-Einzug perfekt war, so jäh wurde die Saison durch Carrs Wadenbeinbruch auch quasi wieder beendet.

Und dennoch waren die Raiders eine der Feel-Good-Stories des Jahres. Bereits in Week 1, als Coach Jack Del Rio in einer Do-or-Die-Situation eine Two-Point-Conversion zum Sieg in letzter Sekunde bei den Saints ausspielen ließ, war der Ton für das ganze Jahr vorgegeben. Ein Liga-Höchstwert von sieben Pro-Bowl-Teilnehmern, All-Pro Khalil Mack, der in acht aufeinanderfolgenden Spielen mindestens einen Sack verbuchen konnte, eine hervorragende Offensive Line und die erste Winning-Season seit 2002 folgten. Bis eben Colts-Linebacker Trent Cole Carr so unglücklich erwischte.

Was sind die Probleme? Die Raiders haben zur Unzeit erfahren, wie ein Leben ohne Carr aussieht und es kann ihnen nicht gefallen haben. In der Offseason sollte Connor Cook mehr Arbeit auf sich zukommen sehen, um für den Fall der Fälle besser vorbereitet zu sein. Der Vertrag des eigentlichen Backups Matt McGloin läuft aus.

Doch ist das mitnichten die größte Sorge: 1.247 Yards - so viel schenkte man den Kontrahenten durch 147 akzeptierte Strafen. Beides jeweils Ligahöchstwert. Damit hat Oakland etwa mehr Yards verschenkt, als Top-Receiver Amari Cooper gefangen hat. Im Zuge dessen stellten die Raiders in Week 8 bei den Bucs einen neuen NFL-Rekord mit 23 akzeptierten Penalties auf: Die Disziplin ist ein wichtiger Punkt, an dem der Trainerstab arbeiten muss.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Darüber hinaus konnten die Raiders ihre Gegner nur drei Mal bei unter 20 Punkten halten, kein Team hat mehr Passing-Big-Plays zugelassen und auch die Run-Defense bröckelte immer wieder. Der Pass-Rush um Mack und Bruce Irvin könnte Unterstützung vertragen. Womöglich kommt die in Person von Aldon Smith, sollte der wieder spielen dürfen. Black-and-Silver produzierte die wenigsten Sacks in der Liga (25). Ein athletischer Middle- beziehungsweise Inside-Linebacker sollte im Draft Priorität haben, genau wie frisches Blut für die Secondary.

Was passiert in der Zukunft?Das wichtigste vorneweg: Derek Carr wird rechtzeitig fit werden und zum Start in die neue Saison zur Verfügung stehen. Zu klären gilt allerdings früher oder später seine Vertragssituation: Carrs Kontrakt läuft 2018 aus und es besteht, da er kein Erstrunden-Pick war, keine Option auf ein weiteres Jahr.

Mit 788 Rushing-Yards und zwölf Touchdowns war auch Latavius Murray ein positiver Punkt der Raiders-Offense. Er allerdings wird Free Agent und das wirft im Front Office die Frage auf, ob man künftig nicht gänzlich auf das explosive Back-Duo Jalen Richard und DeAndre Washington setzen sollte. Weitere Free Agents: Menelik Watson (T), Malcolm Smith (LB), Stacy McGee, Nate Allen (beide DT) und Andre Holmes (WR).

Detroit Lions

Die Saison 2016: Über eine lange Phase der Saison haben es die Football-Götter mit den Detroit Lions wirklich gut gemeint. Die 9-7-Lions hatten in sage und schreibe acht One-Possession-Games das bessere Ende für sich verbuchen können. In allen acht dank Comebacks im letzten Viertel, getragen von einem Matthew Stafford, der mit 63,5 Prozent Completion-Percentage den zweitbesten Wert seiner Karriere aufstellte - und all das ohne ein Running-Game.

Die Lions funktionierten hinter Stafford als Team. Mit fünf Spielern, die über 50 Receptions hatten und einer häufig rotierenden Defensive wirkte man in der Breite gut aufgestellt. Spätestens beim Thanksgiving-Sieg über die Vikings war das Team von Jim Caldwell auf jedermanns Zettel. Doch ging ihnen in den wichtigen Spielen am Ende des Jahres die Luft aus.

Die höchsten Playoff-Niederlagen aller Zeiten © getty 1/19 Die Wett-Quote aus Las Vegas verrät: Houston reist als 16-Punkte-Underdog nach Foxboro, und ist damit der vierthöchste Playoff-Außenseiter aller Zeiten. Gibt's auch eine historische Pleite? SPOX blickt auf die höchsten Playoff-Siege aller Zeiten /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde.html © getty 2/19 Platz 14: Super Bowl, Februar 2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=2.html © getty 3/19 Platz 14: AFC-Divisional-Runde, Januar 2012: New England Patriots - Denver Bronocs 45:10 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=3.html © getty 4/19 Platz 14: AFC-Divisional-Runde, Januar 1999: Denver Broncos - Miami Dolphins 38:3 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=4.html © getty 5/19 Platz 14: Super Bowl, Januar 1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=5.html © imago 6/19 Platz 14: AFC-Divisional-Runde, Dezember 1968: Oakland Raiders - Kansas City Chiefs 41:6 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=6.html © getty 7/19 Platz 13: Super Bowl, Januar 1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=7.html © getty 8/19 Platz 10: AFC-Championship-Spiel, Januar 2015: New England Patriots - Indianapolis Colts 45:7 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=8.html © imago 9/19 Platz 10: NFC-Divisional-Runde, Januar 1982: Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 38:0 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=9.html © imago 10/19 Platz 10: NFC-Divisional-Runde, Dezember 1967: Dallas Cowboys - Cleveland Browns 52:14 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=10.html © getty 11/19 Platz 7: AFC-Wildcard-Runde, Januar 2003: New York Jets - Indianapolis Colts 41:0 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=11.html © getty 12/19 Platz 7: NFC-Championship-Spiel, Januar 2001: New York Giants - Minnesota Vikings 41:0 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=12.html © getty 13/19 Platz 7: NFC-Divisional-Runde, Januar 1994: San Francisco 49ers - New York Giants 44:3 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=13.html © getty 14/19 Platz 6: NFC-Divisional-Runde, Januar 1984: Washington Redskins - Los Angeles Rams 51:7 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=14.html © getty 15/19 Platz 5: Super Bowl, Januar 1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=15.html © getty 16/19 Platz 4: NFC-Divisional-Runde, Januar 1987: New York Giants - San Francisco 49ers 49:3 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=16.html © getty 17/19 Platz 3: AFC-Championship-Spiel, Januar 1991: Buffalo Bills - Los Angeles Raiders 51:3 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=17.html © getty 18/19 Platz 2: AFC-Divisional-Runde, Dezember 1969: Oakland Raiders - Houston Oilers 56:7 (Disclaimer: Da zu diesem Spiel keine verwendbaren Bilder auffindbar waren: Der damalige legendäre Raiders-Coach John Madden) /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=18.html © getty 19/19 Platz 1: AFC-Divisional-Runde, Januar 2000: Jacksonville Jaguars - Miami Dolphins 62:7 /de/sport/diashows/1701/nfl/hoechste-playoff-niederlagen-aller-zeiten/postseason-pleiten-rekorde,seite=19.html

Mit einem angeschlagenen Stafford setzte es zum Abschluss vier Niederlagen. Allesamt gegen Teams, die ihre Saison mit mindestens zehn Siegen abgeschlossen hatten. Das Aus gegen Seattle bedeutet die 25. Saison in Folge ohne Postseason-Sieg, die 60. in Folge ohne Auswärtssieg in den Playoffs. Caldwell resümierte nach der Partie, dass es ein "sehr weiter Weg" sei, bis man um einen Super Bowl spielen könne.

Was sind die Probleme? Playmaker! Die Lions brauchen Offense-Playmaker. Nach dem Karriereende von Calvin Johnson fehlt es dem Team schlichtweg an Spielern, die auf allerhöchstem Level regelmäßig den Unterschied ausmachen können. Marvin Jones' anfängliche Leistungsexplosion verpuffte schon relativ früh in der Saison. Seitdem konnte sich kein Skill-Position-Player in eine Go-to-Guy-Rolle bewegen.

Gravierend sind die Probleme vor allem auf der Running-Back-Position. Hier beendete Detroit die Saison auf Platz 30 in der Kategorie Yards pro Spiel (92,8) und auf Platz 28 in Punkto Yards pro Run (3,6). Außerdem sind sechs Plays, bei denen man mit dem Run mehr als 20 Yards hinter sich lassen konnte, der fünftschlechteste Wert der Liga. Ameer Abdullah hat regelmäßig Verletzungsprobleme, Theo Riddick ist eher ein Komplementär-Spieler. Defensiv muss die Front aufgewertet werden.

Was passiert in der Zukunft?Auch in Detroit steht die Vertragssituation des Quarterbacks auf dem Programm. Zwar hat Stafford noch ein weiteres Jahr auf seinem aktuellen Arbeitspapier, bereits in diesem Jahr soll er allerdings einen neuen Kontrakt unterzeichnen, der ihn zum bestbezahlten NFL-Spieler machen könnte.

Auf der Free-Agent-Liste befinden sich mit Anquan Boldin (WR), Riley Reiff (OT), Tyrunn Walker (DT), Larry Warford (G) und Devin Taylor (DE) fünf Spieler, die mehr als die Hälfte aller Spiele gestartet haben. Die Lions haben weitere 15 Unrestricted Free Agents im Kader, weshalb ein reger Personalwechsel erwartet wird. In seiner zweiten Saison als GM steht Bob Quinn vor einer unruhigen Offseason.

Seite 1: Der vielversprechende Raiders-Umbruch und die offensichtliche Lions-Baustelle

Seite 2: Die Dolphins "auf dem besten Weg" und die kontroversen New York Giants