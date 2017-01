Seahawks: Prosise vor Rückkehr - Hester kommt

Mittwoch, 04.01.2017

Das berichtet Pro Football Talk am Mittwoch. Prosise hatte einen Bruch des Schulterblatts erlitten und wird auch das Wildcard-Spiel gegen Detroit am Samstagabend verpassen. Sollten sich die Seahawks aber durchsetzen, könnte der Running Back in der nächsten Runde wohl wieder eingreifen.

"Wir haben heute einen sehr ermutigenden Bericht erhalten", verkündete Head Coach Pete Carroll am Dienstag, "die Computertomographie war wirklich positiv. Er arbeitet hart und wir werden sehen, was passiert. Sollten wir diese Woche gewinnen, werden wir die Situation kommende Woche beurteilen. Er wird diese Woche schon einiges abspulen, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass er nächste Woche mit trainieren kann."

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Prosise hatte sich im Spiel gegen die Philadelphia Eagles in Week 11 verletzt, nachdem er gerade von einem Handgelenks-Bruch zurückgekehrt war. Der Rookie präsentierte sich über seine fünf Einsätze prompt als möglicher X-Faktor, weil er Seattle im Run Game (30 ATT, 172 YDS), und im Passing Game (17 REC, 208 YDS) eine neue Dimension gab.

Bereits ein Faktor am Samstag könnte derweil ein Neuzugang sein: Wie FOX Sports am Dienstagabend vermeldete, verpflichten die Seahawks Return-Legende Devin Hester. Der 34-Jährige war im Dezember in Baltimore entlassen worden, Seattle benötigte auf dieser Position durch die Verletzung von Tyler Lockett Verstärkung. Zuletzt wurde Star-Cornerback Richard Sherman vereinzelt als Returner eingesetzt.

Die Wildcard-Runde im kompletten Überblick