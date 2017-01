Lynch: Gefährlich unterwegs in Schottland

Mittwoch, 18.01.2017

Dabei sieht man Lynch, wie er auf einer Straße in einem schottischen Dorf zunächst einen kleinen Fahrrad-Stunt hinlegt - wohlgemerkt auf der falschen Straßenseite - nur um dann in letzter Sekunde einem herannahenden Bus auszuweichen.

Eine weitere, nähere Aufnahme zeigt, dass es sich dabei definitiv um den Ex-Seahawks-Running-Back handelt.

Für Lynch ist es ein weiterer Abschnitt in seinem turbulenten Ruhestand. Über die vergangenen Monate machte er unter anderem einen bestens dokumentierten Trip nach Ägypten, hatte einige Kurz-Auftritte im Fernsehen etwa bei "Brooklyn Nine-Nine" sowie den "Diesel Brothers" und ging mit Bear Grylls in die Berge Frankreichs, um zu jagen und in der Wildnis zu überleben.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Darüber hinaus war er auch an der Seitenlinie seiner Seahawks sowie seiner Alma Mater Cal zu sehen. Im Gespräch mit der Sports Illustrated hatte er davor alle Gerüchte über ein mögliches Comeback ausgeräumt: "Ich bin fertig, ich bin fertig. Ich habe meine Zeit genossen. Jetzt ist es an der Zeit, meine Cousins und all die Sportler, denen ich gerne zuschaue, zu beobachten."

Die Divisional-Runde im Überblick