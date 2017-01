Packers in Atlanta wohl ohne Nelson

Dienstag, 17.01.2017

Das vermeldete Packers-Insider und ESPN-Berichterstatter Rob Demovsky am Dienstagabend. Demnach habe Nelson infolge seiner Rippenbrüche zwar eine Chance auf einen Einsatz am Sonntag, allerdings sei diese einer internen Quelle zufolge nur äußerst gering. So habe Nelson zwar keine inneren Verletzungen erlitten, dennoch sei ein Einsatz höchst fraglich - und in den meisten Fällen mit Blick auf die geringe Regenerationszeit ausgeschlossen.

In der vergangenen Woche verkündeten die Packers bereits einige Tage vor dem Duell mit den Dallas Cowboys, dass Nelson nicht würde spielen können - in Atlanta, wo aller Voraussicht nach ein Shootout ansteht, könnten die Packers ihren besten Receiver fraglos noch dringender brauchen.

Head Coach Mike McCarthy ließ sich zumindest zum Wochenbeginn allerdings nicht in die Karten schauen: "Ich kann euch nicht sagen, ob Jordy am Mittwoch trainiert. Aber er hat heute alle Regenerations-Einheiten absolviert. Das ist ein gutes Zeichen."

Quarterback Aaron Rodgers, der sich vor allem bei seinen improvisierten Spielzügen auf Nelson verlassen kann, hatte bereits in der Vorwoche erklärt: "Er war die ganze Saison über ein Krieger, ich glaube er hat kaum ein Training verpasst. Es ist anders, wenn er nicht mit uns da draußen ist. Hoffentlich kann er schnell heilen und wieder spielen."

