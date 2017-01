Wieder nüchtern: Manziel plant Comeback

Samstag, 21.01.2017

Am Donnerstag hatte sich der 24-Jährige, der zuletzt nur noch durch Partys und Vorwürfe von häuslicher Gewalt Schlagzeilen gemacht hatte, erstmals nach langer Pause wieder per Twitter zu Wort gemeldet: Er sei so glücklich wie lange nicht mehr und sei dankbar für all die, die sich in "richtig harten" Zeiten im Jahr 2016 bei ihm gemeldet hätten. "Ganz ehrlich ... ich war 2016 ein Trottel. Jetzt will ich einfach nur noch ein guter Mensch sein."

Einen Tag später bestätigte er gegenüber Ed Werder von ESPN, dass es ihm ernst sei mit dem Comebackversuch: "Ich war Sportler, seit ich vier Jahre alt bin. Das will ich nicht einfach durch zu viele Partys wegwerfen. Das kotzt mich nur noch an." Er sei ohne professionelle Hilfe wieder nüchtern geworden und sei nun um vieles glücklicher. Jetzt wolle er wieder spielen: "Ein Preseason Game, was auch immer, das ist mir egal. Ich brauche nur ein Team, das an mich glaubt. Ich werde alles tun, um das möglich zu machen."

Manziel war 2014 nach einer phänomenalen College-Karriere von den Cleveland Browns gedraftet worden. Er konnte die in ihn gesetzten Hoffnungen aber nur selten bestätigen (8 Touchdowns und sieben Interceptions in insgesamt 14 Spielen) und machte vor allem Schlagzeilen abseits des Platzes.

