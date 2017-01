Liga legt erste London-Spiele fest

Freitag, 20.01.2017

Wie die Liga am Freitag bekanntgab, werden die Baltimore Ravens am 24. September (Week 3) auf die Jacksonville Jaguars treffen. Eine Woche später, am 1. Oktober, gibt es in London dann die Partie der New Orleans Saints gegen die Miami Dolphins. Zu welcher Uhrzeit die Partien an den jeweiligen Tagen stattfinden, ist noch offen.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Zuvor hatte die Liga bereits die allgemeinen Paarungen für die London-Gastspiele 2017 veröffentlicht: Neben den jetzt auch genau terminierten Spielen treffen die Cleveland Browns als "Gastgeber" auf die Minnesota Vikings sowie die Los Angeles Rams auf die Arizona Cardinals.

Für die Ravens, die Browns und die Cardinals ist es das London-Debüt, erstmals überhaupt finden vier Regular-Season-Spiele in einem Jahr in der Stadt an der Themse statt. Die anderen beiden Partien steigen in Week 7 und Week 8, die genaue Reihenfolge steht hier noch aus.

Die Conference-Championship-Games im Überblick