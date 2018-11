NBA-News - Nach Buyout: Tyson Chandler unterschreibt bei den Los Angeles Lakers

Was in den vergangenen Tagen schon vermutet wurde, ist jetzt offiziell: Die Los Angeles Lakers haben Tyson Chandler unter Vertrag genommen. Am Montag hatte sich der Center mit den Phoenix Suns auf ein Buyout geeinigt.

Wie General Manager Rob Pelinka nun bestätigte, haben sich die Lakers und Chandler auf einen Deal geeinigt. Laut Bobby Marks von ESPN wird der 26-Jährige für ein Jahr und 2,1 Millionen Dollar verpflichtet.

Genau auf diesen Betrag hatte Chandler im Buyout mit seinem Ex-Team verzichtet, dennoch bekam er noch etwa 11,5 Millionen Dollar seines alten Vertrags ausgezahlt.

Chandler, der aus Los Angeles stammt, soll als Backup-Center hinter JaVale McGee auflaufen. Gerade in Sachen Größe und Rebounding hatten die Lakers zu Saisonbeginn große Probleme. Außerdem soll der Veteran eine Rolle als Leader im Locker Room übernehmen.

Der Ex-Maverick und Champion von 2011 stellt die für LAL die dringend benötigte Verstärkung unter dem Korb dar. Allerdings könnte es dadurch für den deutschen Rookie Moritz Wagner noch schwerer werden, Spielzeit zu ergattern.