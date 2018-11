NBA: Dallas Mavericks endlich mit Sieg - Washington Wizards defensiv schwach

Die Dallas Mavericks (3-7) konnten ihre Niederlagenserie gegen die Washington Wizards (2-8) endlich beenden. Mit 119:100 fegten die Mavs die defensiv schwachen Wizards aus dem American Airlines Center.

Beide Teams haben den Saisonstart mehr oder weniger vergeigt, besonders Dallas benötigte schleunigst einen Sieg, um nicht zu sehr in eine Negativ-Spirale abzurutschen. Die letzten sechs Matches haben die Mavs allesamt verloren, nun hatten sie drei Tage Zeit, um sich auf die Offensive von Washington vorzubereiten.

Die Wizards konnten Dallas in den letzten 16 Duellen nur ein einziges mal bezwingen, die Chancen standen aus Mavs-Sicht von Beginn an also nicht schlecht. Jedoch war Otto Porter nach einer Verletzung am linken Fuß wieder einsatzbereit und stand in der Starting Five. Die Mavs mussten weiterhin auf Dirk Nowitzki (Knöchel) und Devin Harris (Oberschenkel) verzichten.

Das Heimteam erwischte den deutlich besseren Start in die Partie und legte einen 7-0-Run hin. Allerdings folgte danach eine vier minütige Dürre, bevor ein Alley-Oop-Dunk von DeAndre Jordan, vorgelegt von Luka Doncic, diese beendete. Daraufhin starteten die Mavs erneut einen Lauf und eine zweistellige Führung zum Ende des ersten Viertels war die Folge.

Bis hierhin waren sie besonders mit den temporeichen Attacken in Richtung Korb erfolgreich, Doncic und Dennis Smith wurde es teilweise aber auch viel zu leicht gemacht. Oftmals konnten sich die Wizards nur mit Fouls helfen, weshalb Dallas bereits nach zwölf Minuten neunmal an der Freiwurflinie stand und jeden Versuch versenkte.

Mavericks lassen es regnen

Auch den nächsten Abschnitt eröffneten die Mavs mit ordentlich Fire Power. Wesley Matthews (22 Punkte) versenkte direkt zwei Würfe von Downtown und so sollte es für den Shooting Guard auch weiter gehen. Alleine in diesem Durchgang erzielte er 14 Punkte.

So wuchs die Mavs-Führung bis auf 24 Zähler an, keiner der Wizards kam so wirklich in den gewünschten Rhythmus und die Defense wurde sträflich vernachlässigt. Zusätzlich verloren sie in der Offensive unnötig oft den Ball und ließen in Halbzeit eins neun Transition-Punkte durch ihre Turnover zu.

Dorian Finney-Smith (11 Punkte) arbeitete derweil äußerst ambitioniert unter dem Korb und ging mit 3 Blocks in die Halbzeitpause. Unter anderem dadurch konnte sein Team zuvor noch einen 9-0-Lauf starten. Insgesamt versenkten die Mavs neun Dreier zweiten Viertel und standen somit bei einer Quote von 56,5 Prozent. Ganz anders sah die Sache dagegen bei den Wizards aus: Die Gäste trafen nur fünf ihrer 17 Versuche von Downtown.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schienen beide Teams etwas unkonzentriert. Während Washington innerhalb von kürzester Zeit mehrere Teamsfouls ansammelte, verlor Dallas immer häufiger den Ball. Vier schnelle Turnover waren die Folge, doch die Wizards taten sich schwer, diese Chance zu nutzen, stattdessen plätscherte die Partie etwas energielos vor sich hin.

Washington startet kurzes Comeback

Schließlich konnte das Team um John Wall doch einen kleinen 7-0-Lauf hinlegen, da die Mavs komplett aus ihrem Rhythmus gekommen waren. Erst nach viereinhalb Minuten trafen sie überhaupt den ersten Wurf.

Gleichzeitig wurde Bradley Beal aber so langsam warm und brachte sein Team bis auf zehn Zähler heran, Otto Porter konnte schließlich mit einem Dreier die zweistellige Führung der Mavs beenden, Washington gewann das Viertel mit 29:17.

Im Schlussabschnitt übernahm dann J.J. Barea (8 Punkte, 8 Assists) die Verantwortung, sorgte für ein hohes Spieltempo und verhinderte so, dass die Mavs ihren guten Start noch verspielten. Allgemein war die Leistung der Bank lobenswert, sie zogen in der Defense wieder an und holten den Mavs die zweistellige Führung zurück.Dallas kam erneut in Schwung, fand die Schwächen ihres Gegners und stürmte im letzten Viertel mit 32:22 davon.

Doncic (23 Punkte, 9/16 FG) erzielte in dieser Saison bereits zum fünften Mal mindestens 20 Zähler. Smith schloss die Partie mit 19 Punkten (6/14 FG) und 7 Assists ab, während Harrison Barnes die meisten Rebounds (13) holte und 19 Zähler (6/13 FG) auf dem Konto hatte. Maxi Kleber konnten keinen seiner vier Feldwürfe verwandeln und kam lediglich auf 2 Punkte durch Freiwürfe (dazu 2 Rebounds in 16 Minuten).

Für die Wizards erzielte Wall die meisten Punkte (24, 8/20 FG), zudem bereitete er 10 Treffer seiner Kollegen vor und holte sich 3 Steals. Porter und Beal hatten je 19 Zähler, wobei letzterer nur einen seiner 9 Dreierversuche traf, Porter stand immerhin bei starken 5 von 6..

NBA - Die bisherigen Leistungen der Deutschen und Österreicher in der Saison 2018/19 © getty 1/16 Dennis Schröder führt die Thunder gegen New Orleans mit einem neuen Saisonbestwert zum Sieg - auch Maxi Kleber weiß im Trikot der Mavericks regelmäßig zu überzeugen. SPOX zeigt eine Übersicht der bisherigen Leistungen der Deutschen und Österreicher. © getty 2/16 DIRK NOWITZKI - Bisher plagt sich der Würzburger noch mit Problemen an der Achillessehne herum, vielleicht müssen wir aber gar nicht mehr lange auf Dirks Comeback warten. Zuletzt wurde über eine Rückkehr noch im November spekuliert. © getty 3/16 MORITZ WAGNER - Auch der Nr.25-Pick muss aufgrund von Nachwehen seiner Knieverletzung im Sommer auf sein Debüt warten. Am Wochenende durfte er in der G-League Spielpraxis sammeln, nach einem guten Auftritt wurde er sofort wieder zu den Lakers befördert. © getty 4/16 MORITZ WAGNER - Statistiken (G-League): 1 Spiel, 29,4 Minuten, 17 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Turnover, 44,4 Prozent FG © getty 5/16 ISAAC BONGA - Wagner feierte sein G-League-Debüt übrigens an der Seite von Bonga. Der zweite deutsche Lakers-Pick wird aber wohl länger beim Farmteam bleiben. Nach einer Glanzleistung im ersten Spiel schwächelte Bonga in Spiel 2 jedoch ein wenig. © getty 6/16 ISAAC BONGA - Statistiken (G-League): 2 Spiele, 28,7 Minuten, 18 Punkte, 7,5 Rebounds, 2,5 Assists, 3 Turnover, 57,9 Prozent FG © getty 7/16 ISAIAH HARTENSTEIN - Hartenstein hat den Sprung aus der G-League in die NBA bereits geschafft. In der Saison 2018/19 konnte er sich bei den Houston Rockets mit soliden Leistungen sogar regelmäßige Spielzeit erarbeiten. © getty 8/16 ISAIAH HARTENSTEIN - 8 Spiele, 7,7 Minuten, 2,3 Punkte, 0,9 Rebounds, 0,6 Assists, 0,8 Blocks, 50 Prozent FG © getty 9/16 DANIEL THEIS - Schon wieder Verletzungspech für den Deutschen! Im fünften Saisonspiel zog sich Theis einen leichten Riss der Plantarfaszie im rechten Fuß zu und wird wohl einige Wochen pausieren müssen. © getty 10/16 DANIEL THEIS - 5 Spiele, 12,3 Minuten, 6 Punkte, 3,4 Rebounds, 0,8 Assists, 0,8 Turnover, 56,5 Prozent FG © getty 11/16 JAKOB PÖLTL - In seiner ersten Saison im Trikot der San Antonio Spurs kommt der Österreicher noch nicht so richtig in Fahrt. Seine Minuten und dementsprechend auch die Produktion sind im Vergleich zur Vorsaison deutlich zurückgegangen. © getty 12/16 JAKOB PÖLTL - 6 Spiele, 9,5 Minuten, 1,7 Punkte, 3,3 Rebounds, 1 Assists, 0,3 Turnover, 50 Prozent FG © getty 13/16 MAXI KLEBER - Während die Dallas Mavericks einen eher enttäuschten Saisonstart hinlegten, ist der zweite Würzburger in Texas sicherlich einer der Lichtblicke des Teams. Dank harter Arbeit im Sommer verbesserte er sich vor allem beim Wurf. © getty 14/16 MAXI KLEBER - 9 Spiele, 18,8 Minuten, 7,6 Punkte, 4,2 Rebounds, 0,4 Assists, 1,4 Blocks, 51 Prozent FG, 37,9 Prozent Dreier © getty 15/16 DENNIS SCHRÖDER - Bisher war die erste Saison von DS17 bei den OKC Thunder geprägt von Höhen und Tiefen. Gegen die Pelicans legte er aber zuletzt mit 22 Punkten eine Saisonbestleistung hin. Insgesamt zeigt die Formkurve nach oben. © getty 16/16 DENNIS SCHRÖDER - 9 Spiele, 28,1 Minuten, 15,4 Punkte, 3,9 Rebounds, 5,6 Assists, 2,7 Turnover, 40 Prozent FG, 33,3 Prozent Dreier

Die wichtigsten Statistiken

Dallas Mavericks vs. Washington Wizards 119:100 (BOXSCORE)

Die Mavs konnten vor allem von der Dreierlinie überzeugen. Alleine im zweiten Viertel trafen sie neun ihrer 14 Versuche von Downtown und bauten somit ihre Führung aus. Obwohl sie schließlich im letzten Spielabschnitt von Draußen einknickten und nur noch einen von neun im Korb unterbrachten, kamen die Mavs auf eine Dreierquote von 44,1 Prozent.

Abgesehen von den Dreiern, waren die Turnover ein entscheidender Faktor in der Partie. Bereits zu Beginn verloren die Wizards fünfmal den Ball und die Mavs nutzten dies in der Transition. Als Dallas dann auf der anderen Seite siebenmal die Kugel im dritten Viertel hergab, reichte dies Washington nicht, um die schon deutliche Führung aufzuholen.

Im ersten Viertel verwandelten die Mavs jeden ihrer neun Versuche von der Freiwurflinie, zu Beginn der zweiten Hälfte schafften sie es dann ebenfalls schnell, die Teamfouls ihrer Gegner voll zu bekommen. Jedoch standen sie in den sieben Minuten, in denen die Grenze bereits erreicht war, nur noch zwei weitere Male an der Linie. Insgesamt traf das Heimteam grandiose 26/27 Freiwürfen, eine Quote von stolzen 96,3 Prozent.

Den mit Abstand besten Plus/Minus-Wert beider Teams hatte überraschenderweise Dorian Finney-Smith. Der Forward konnte in gut 28 Minuten Spielzeit einen Wert von +20 hinlegen und machte vor allem mit seiner guten Defensive auf sich aufmerksam.

Der Star des Spiels

Wesley Matthews. Der Shooting Guard erzielte 14 seiner 22 Zähler im zweiten Viertel, wodurch sein Team dieses mit 35:25 gewann und die Führung auf zeitweise 24 Punkte ausbaute. Zur Halbzeit hatte er bereits fünf Dreier versenkt und obwohl kein weiterer hinzukam, ist Matthews der Grund gewesen, weshalb die Wizards über weite Strecken so schlecht in er Defensive aussahen.

Der Flop des Spiels

Die Defensive der Wizards. Gerade wurde sie schon einmal angesprochen, die teilweise desaströse Einstellung des Teams bei der Verteidigung ließ die Mavs so weit davonziehen. Zu viele offene Dreier, unnötige Fouls zum falschen Zeitpunkt und allgemein zu viel Freiraum für die Leistungsträger aus Dallas. Ansonsten wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen.

Coaching Move des Spiels

Rick Carlisle hatte genügend Zeit sein Team auf die Offensive der Wizards einzustellen. Über weite Strecken hielten seine Jungs die Top-Scorer des Gegners im Zaum und ließen wenige einfache Punkte zu. John Wall und Bradley Beal fanden daher erst spät in die Partie, zu spät, denn zu dem Zeitpunkt waren die Mavs bereits davongezogen. Der außerordentlich gute Start in der Offense war zum Teil auch durch die schlechten Arbeit der Wizards verschuldet.