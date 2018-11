NBA-News: Minnesota Timberwolves stimmen wohl Trade von Jimmy Butler zu 76ers zu

Die Minnesota Timberwolves haben offenbar einem Trade von Jimmy Butler zu den Philadelphia 76ers zugestimmt. Das berichtete ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski am Samstagabend.

Laut ESPN einigten sich der All-Star und die Sixers auf einen langjährigen Anschlussvertrag. Butler kann zum Ende der laufenden Saison aus seinem Vertrag aussteigen.

Im Gegenzug sollen die Wolves ein Paket aus Robert Covington, Dario Saric, Jerryd Bayless und einem Zweitrunden-Pick im Jahr 2020 erhalten. Auch Justin Patton soll von Minnesota nach Philadelphia getradet werden.

Der 29 Jahre alte Butler wäre im kommenden Sommer Free Agent geworden. Bei den 76ers würde Butler gemeinsam mit Joel Embiid und Ben Simmons die Big Three in Philadelphia bilden. In dieser Spielzeit legt der 29-Jährige bisher 21,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 4,3 Assists auf. Die Wolves haben allerdings nur vier ihrer bisherigen 13 Spiele gewonnen.

Auch Philly (8-5) konnte in dieser Saison noch nicht vollends überzeugen.