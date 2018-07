NBA Offseason - die Washington Wizards: Eine tickende Zeitbombe

MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Die Washington Wizards haben nach einer enttäuschenden Saison die Schlüsselspieler gehalten. Der Kern bleibt mit John Wall und Bradley Beal gleich, doch mit Austin Rivers und Dwight Howard wurde einiges in die Tiefe investiert. Sind die Hauptstädter damit ein Contender im Osten? Die Offseason in der Analyse.

Washington Wizards: Die Transaktionen

Schon vor dem Draft begann für die Wizards die Offseason. Der langjährige Starter auf der Fünf, Marcin Gortat, wurde zu den Los Angeles Clippers getradet, im Gegenzug kam Austin Rivers in die Stadt der Engel. Rivers wird in der kommenden Saison Free Agent und bekommt dafür 12,65 Millionen Dollar.

Auf Center klaffte dadurch ein Loch, weswegen die Hauptstädter bei Dwight Howard zuschlugen, der nach seinem Trade nach Brooklyn von den Nets aus seinem Vertrag herausgekauft wurde. Superman unterschrieb für zwei Jahre und knapp 11 Millionen Dollar in Washington, wobei das zweite Jahr eine Spieleroption enthält.

Im Draft hatten die Wizards erstmals seit 2015 einen Erstrundenpick und wählten an Nummer 15 Flügelspieler Troy Brown Jr. aus, der in der Summer League schon gute Ansätze zeigte und auch als möglicher Ballhandler auftrat. Mit Thomas Bryant wurde zudem ein weiterer junger Fünfer für das Minimum in den Kader geholt. Der Center verbrachte in der vergangenen Saison die meiste Zeit in der G-League, bevor er von den Lakers entlassen wurde.

Ergänzt wird der Kader von Jeff Green, der für die Cleveland Cavaliers auch einen kleinen Anteil am Finals-Run hatte und für das Minimum als echtes Schnäppchen gelten darf. Shooting Guard Jodie Meeks (3,5 Mio.) und Center Jason Smith (5,5 Mio.) zogen erwartungsgemäß ihre Spieleroptionen, werden aber eher untergeordnete Rollen spielen.

Nicht mehr dabei sind dagegen die Guards Ty Lawson, Tim Frazier und Ramon Sessions, die kein Angebot bekamen und noch immer auf Vereinssuche sind. Backup-Vierer Mike Scott unterschrieb dagegen für einen Teil der Mid-Level Exception (4,3 Mio.) bei den Clippers.

Washington Wizards: Die Strategie

LeBron James hat den Osten verlassen, also wittern auch die Wizards ihre Chance, auch wenn sie in der Vergangenheit immer wieder betonten, dass sie die Cleveland Cavaliers in den Playoffs schlagen könnten. Diese Chance bekamen sie aber nie, da in der Ära John Wall gleich dreimal spätestens in der zweiten Runde Schluss war.

Über Jahre waren die Wizards auf der Suche nach einem dritten Star, nun ist es zumindest Howard geworden. Zusammen mit dem Guard-Tandem aus Wall und Bradley Beal ist dieses Wizards-Team das vermeintlich Stärkste seit langer, langer Zeit. "Das Team ist so talentiert und tief wie noch nie, seit ich hier bin", stellte der President of Basketball Operations, Ernie Grunfeld, fest. Grunfeld leitet übrigens seit 2003 die Geschicke in D.C. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie wenig Erfolgserlebnisse die Wizards in dieser Zeit verbuchen konnten.

Nun will man in der Hauptstadt aber die undurchsichtige Situation im Osten nutzen und den vermeintlichen Favoriten aus Boston, Philadelphia und Toronto ein Schnippchen schlagen. Auffällig ist vor allem, dass mit Green, Howard und Rivers vornehmlich athletische Spieler geholt wurden. Das sollte der Spielweise von Wall entgegenkommen, der gerade in Transition seine Stärken ausspielen kann. Athletik ist zudem auch in der Defensive essentiell, mit D21 (die 12 war schon an Oubre vergeben) hat Washington endlich auch mal so etwas wie Ringschutz.

"Wir wollen verteidigen, mit Tempo spielen und den Ball teilen", lautet entsprechend auch das Motto, welches Coach Scott Brooks zuletzt ausrief. Es ist ein interessanter Mix an Spielern, den Brooks nun nur zur Verfügung hat. Das Team kann groß, aber auch klein spielen, vor allem in der Verteidigung dürften die Wizards sehr flexibel sein. Keine schlechten Voraussetzungen für einen tiefen Playoff-Run.

Der Kader der Washington Wizards

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center John Wall Bradley Beal Otto Porter Jr. Markieff Morris Dwight Howard Tomas Satoransky Austin Rivers Kelly Oubre Jr. Jeff Green Ian Mahinmi Jodie Meeks Troy Brown Jr. Jason Smith Thomas Bryant

NBA: Die Karriere von Dwight Howard in Bildern - Vom Superstar zum Wandervogel © getty 1/26 Dwight Howard kam als Teenager und kommender Superstar in die Liga. Zunächst erfüllte der Center auch die Erwartungen, doch mit den Jahren wurde er zum Wandervogel. SPOX blickt auf die Laufbahn von Superman zurück. © getty 2/26 Im Draft 2004 zogen die Orlando Magic Center Dwight Howard an erster Stelle. Schon damals weckte er Hoffnungen, so etwas wie der neue Shaq werden zu können. © getty 3/26 Und tatsächlich gelang es Orlando, um den unfassbar athletischen Center herum ein Team aufzubauen, das oben angriff. D12 wurde derweil in seiner dritten Saison All-Star. © getty 4/26 2008 wurde er obendrein Dunk Champion – durch seine unvergessliche Performance als Superman. Diesen Spitznamen wollte er anschließend nicht mehr abgeben. © getty 5/26 Zunächst konnte man sagen – zurecht! Denn Howard dominierte mittlerweile die Eastern Conference, war mit Abstand der beste Center der Liga, wurde von 2009 bis 2011 dreimal in Folge Defensive Player of the Year. © getty 6/26 2009 schließlich war er auf der Höhe seines Schaffens. Er führte die Magic überraschend in die Finals, wo man allerdings den Lakers um Kobe Bryant und Pau Gasol unterlag. © getty 7/26 An diesen Erfolg konnten die Magic um Howard nicht mehr anknüpfen, die Finals blieben fortan in weiter Ferne. © getty 8/26 Zum Ende der Saison 2012 kam es dann zur unrühmlichsten Aktion Howards überhaupt. Bei einem Interview mit Head Coach Stan van Gundy wiesen die Reporter den Magic-Coach darauf hin, dass Howard gefordert habe, ihn zu feuern… © getty 9/26 …kurze Zeit später kam Howard dazu und legte freundschaftlich seinen Arm um SvG und machte ein paar Scherze. Als van Gundy ging und Howard von den Reportern auf den Fauxpas angewiesen wurde, stritt er alles ab. © getty 10/26 Nach dem Erstrunden-Aus in den Playoffs wurde SvG tatsächlich gefeuert. Das hieß aber nicht, dass D12 nun die Zukunft gehörte. Im Gegenteil: Er trat in die Fußstapfen von Shaq und ließ sich zu den Lakers traden. © getty 11/26 Dort bildete er mit Kobe Bryant, Pau Gasol und Steve Nash ein vermeintliches Superteam. Doch schon früh in der Saison machten Rückenprobleme dem Center zu schaffen, man fürchtete, er habe große Teile seiner Athletik eingebüßt. © getty 12/26 Jedenfalls wollte es vor allem mit Kobe überhaupt nicht harmonieren. Die Mamba soll sich an der lockeren Einstellung Howards gestört haben und diesen als „soft“ bezeichnet haben. © getty 13/26 Das „Projekt“ in Tinseltown ging krachend in die Hose und wurde nach dem Erstrundenaus in den Playoffs direkt wieder beendet. © getty 14/26 Als Free Agent wechselte er zu den Rockets. Die Priorität sei eine Championship: „Und ich wette 30 Millionen Dollar darauf, dass uns das auch gelingt.“ © getty 15/26 Es ist zwar nicht überliefert, ob er seine Wettschulden bezahlt hat – doch verloren hat er die Wette ohne Frage. In drei Jahren kamen sie nicht über die Conference Finals hinaus. © getty 16/26 Die Saison 2015/16 war der traurige Höhepunkt von D12 in Houston. Er baute nicht nur statistisch ab – auch war die Teamchemie im Eimer, die Rockets feuerten schon am Anfang der Saison Coach McHale. © getty 17/26 Hinzu kam, dass sich Howard überhaupt nicht mit James Harden verstand, die zwei sollen sich immer wieder zerstritten haben. Im Nachhinein gab Howard zu: "Ich wünschte, unsere Beziehung wäre sehr viel besser gewesen.“ © getty 18/26 Da es nun schon das zweite Mal so war, dass sich Howard mit einem Co-Star rieb, manifestierte sich sein Ruf als Problem-Spieler. Dass er bei den Rockets keine Zukunft mehr haben würde, war nach der verheerenden Spielzeit 15/16 auch klar. © getty 19/26 So brach Howard erneut seine Zelte ab und kehrte in seine Heimat nach Atlanta zurück. Der Center kündigte noch vollmundig an, dass er in Georgia seine Karriere beenden will. Es stimmte aber auch mit Dennis Schröder die Chemie nicht. © getty 20/26 So tradeten die Hawks den Center nach nur einem Jahr nach Charlotte – gegen Marco Belinelli und einen Plumlee. Gerüchten zufolge sollen die Hawks-Spieler über diesen Trade in der Kabine gejubelt haben. © getty 21/26 In Charlotte traf Howard auf seinen alten Mentor aus Magic-Zeiten, Coach Steve Clifford. Und es wurde besser: Superman spielte die beste Saison seit vier Jahren, die Hornets verpassten dennoch die Playoffs. © getty 22/26 Coach Clifford musste gehen und auch Howard wurde exakt nach einem Jahr wieder getradet. Bei seiner Vorstellung sprach er noch davon, dass er in Charlotte seine Karriere beenden wolle. © getty 23/26 Howard landete in Brooklyn, doch die Nets entließen D12 sofort. Scheinbar hatte es sie wenig beeindruckt, dass er in der Saison gegen die Nets 32 Punkte und 30 Boards in einem Spiel auflegte. Sie waren bloß an seinem auslaufenden Vertrag interessiert. © wizards 24/26 Nach seiner Entlassung unterschrieb Howard bei den Wizards. Auch das Versprechen (Karriereende!) gab er nun bei seiner Begrüßung ab. Wir sind gespannt, ob Howard dort tatsächlich seine Karriere beenden kann. Der Auftakt war jedoch ein wenig holprig … © getty 25/26 … und das deswegen: “I learned Magic for eight years. I traveled to La-La Land. I learned how to work with Rockets. Then I went and learned how to fly with some Hawks. Got stung by the Hornets. But through all of that, it’s taught me how to be a Wizard.” © wizards 26/26 Das mit den Witzen sollte der gute Dwight lieber lassen. Dennoch: Alles Gute in Washington.

Washington Wizards: Die Schwachstellen

So interessant der Mix an Spielern auch ist, dieses Team ist eine tickende Zeitbombe. Schon in der vergangenen Saison kam es zwischen Wall und Gortat zu Differenzen. Auch Beal schien nicht immer glücklich. Mit Howard kommt nun eine weitere launische Diva in die Mannschaft, der Center wurde nun innerhalb eines Jahres gleich zweimal getradet. So bleiben jede Menge Fragen, was die Teamchemie angeht.

Auf dem Papier liest sich diese Truppe sehr gut, doch auf den zweiten Blick gibt es doch einige Probleme. Mit Beal und Porter stehen nur zwei echte Schützen zur Verfügung. Rivers, Wall, Oubre, Green oder Morris sind dagegen sehr streaky. Somit dürfte auch die Konstanz in D.C. erneut ein großes Thema sein. Diese Wankelmütigkeit sorgte letztlich dafür, dass am Ende nur ein enttäuschender achter Platz und das Playoff-Aus in der ersten Runde stand.

Die Bank war in der Vergangenheit stets ein Thema und auch hier gibt es weiter Fragezeichen. Vieles wird wohl davon abhängen, wie Rivers als Sixth Man einschlagen wird. Knüpft er nicht an seine Clippers-Leistungen vor seiner Verletzung an, werden die Wizards altbekannte Scoring-Probleme mit der Second Unit haben, die vor allem aus Spezialisten, aber wenig vielseitigen Spielern besteht. Speziell Scott wird mit seiner Treffsicherheit aus der Mitteldistanz fehlen.

Washington Wizards: Der Hoffnungsträger

Klar, viele Hoffnungen ruhen auf Wall, der in der vergangenen Saison über Monate ausfiel und weiter der wichtigste Spieler in Washington ist, doch mit Howard ist nun ein Spieler da, den die Wizards nie hatten. Präsentiert er sich gut, läuft Pick'n'Rolls und ordnet sich dem Team unter, kann Washington vielleicht tatsächlich dem ein oder anderen Favoriten ein Bein stellen.

Der Center scheint zumindest nach den schlimmen Jahren in Atlanta und Charlotte Bock auf die Wizards zu haben. "Ich will mindestens bis 40 spielen und meine Karriere bei den Wizards beenden", teilte der mehrfache Defensive Player of the Year mit. Das muss aber wenig heißen, ähnliche Worte wählte Howard auch bei seiner Vorstellung bei den Hawks und den Hornets.

Dennoch wird auch Howard wissen, dass dies seine vielleicht letzte Chance ist, zu beweisen, dass er ein gutes Team besser machen kann. Dass selbst die Warriors ihn auf keinen Fall verpflichten wollten, weil sich die Kabine gegen ihn aussprach, sollte ihm zu denken geben. In Washington kann er nun das Gegenteil zeigen.

Washington Wizards: Das Fazit

Grunfeld hat nicht unrecht, wenn er das neue Wizards-Team als das beste der vergangenen Jahre tituliert. Die Wizards sind flexibel, haben eine starke Starting Five und auch die Bank kommt immerhin verbessert daher. Vom Talent-Level her sollte Washington mindestens die vierte Kraft im Osten sein und darf sich Chancen auf die Conference Finals ausrechnen.

Dennoch gibt es jede Menge Fragezeichen. Passen diese Teile auch wirklich zusammen? Kann der Locker Room der Wizards einen weiteren schwierigen Charakter wie Howard vertragen? Coach Brooks steht vor einer Herkules-Aufgabe und muss jede Menge große Egos auf Linie bringen. Ob dies überhaupt irgendein Coach schaffen kann, muss angezweifelt werden.

Damit werden die Verantwortlichen aber leben können. 2019 laufen so ziemlich alle Verträge mit Ausnahme der Stars (Wall, Beal, Porter) aus, dann könnte das Team aufgebrochen werden, wenn die kommende Saison wieder eine Enttäuschung wird. Deswegen ist nur logisch, dass man in D.C. diesen Gamble eingegangen ist.

Die Note: 2-