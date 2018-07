NBA-News: Isaiah Hartenstein unterschreibt für drei Jahre bei den Houston Rockets

MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Team World MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels

Die Houston Rockets haben Isaiah Hartenstein unter Vertrag genommen. Der Deutsche erhält wohl einen Vertrag über drei Jahre.

"Es ist offiziell. Ich habe gerade bei den Houston Rockets unterschrieben", teilte Hartenstein bei Instagram mit: "Ich kann nicht beschreiben, was das für mich bedeutet. Das war mein Traum, seit ich zum ersten Mal einen Basketball in den Händen hatte."

Der Deal wurde auch von Rockets offiziell bestätigt. Details zur Laufzeit und zum Gehalt wurden nicht genannt, es soll sich Medienberichten zufolge aber um einen Kontrakt für drei Jahre handeln.

Hartenstein wurde im Draft 2017 an 43. Stelle von den Rockets gezogen. Die anschließende Saison verbrachte er in der G-League bei Rio Grande Valley, bei denen er 10,3 Punkte und 8 Rebounds auflegte. Darüber hinaus überzeugte er die Rockets wohl in der 2018er Summer League in Las Vegas.