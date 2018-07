NBA-News: Atlanta Hawks verabschieden Dennis Schröder – Trade ist offiziell

MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Die Atlanta Hawks haben sich in einem Statement bei Dennis Schröder für seine Zeit bei der Franchise bedankt. Damit ist sein Trade zu den Oklahoma City Thunder offiziell.

"Ich möchte mich bei Mike [Muscala] und Dennis für ihren Einsatz für unser Team in den letzten fünf Jahren bedanken. Beide Spieler haben extrem hart gearbeitet, um sich im Verlauf ihrer Karriere in Atlanta immer weiter zu verbessern. Beide hatten eine spezielle Verbindung zu unseren Fans - und wir wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste", wird GM Travis Schlenk in einem Statement zitiert.

Dennis Schröder war in der vergangenen Woche in einem Drei-Team-Trade von den Hawks zu den OKC Thunder getradet worden. Dafür bekamen die Hawks unter anderem Carmelo Anthony, der aber gewaivt wird.

Die Parameter des Deals: