NBA-News – Medien: Vince Carter unterschreibt bei den Atlanta Hawks

Vince Carter wird sich Medienberichten zufolge den Atlanta Hawks anschließen. Damit geht er in seine 21. NBA-Saison.

Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski. Demnach werde Carter in Atlanta für ein Jahr und 2,4 Millionen Dollar unterschreiben.

Der 41-jährige Veteran geht somit in seine 21. NBA-Saison. In Atlanta stößt er zu einem Team, das sich im Rebuild befindet. Er dürfte also in erster Linie als Mentor und Vorbild für die jungen Spieler verpflichtet worden sein.

Die Hawks sind das achte NBA-Team in Carters Karriere, der 1998 an fünfter Stelle gedraftet wurde. In der vergangenen Saison bei den Sacramento Kings gelangen ihm noch 5,4 Punkte und 2,6 Rebounds im Schnitt.