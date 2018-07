NBA: Die Nuggets nach dem Coup mit Isaiah Thomas: Wir schießen euch aus der Halle

MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays

Die Denver Nuggets haben mit der Verpflichtung von Isaiah Thomas für ordentlich Aufsehen gesorgt. Das Team aus der Mile High City drängt nach fünf Jahren Durststrecke mit aller Macht in Richtung Playoffs. Ihre Spiele werden die Nuggets dabei vor allem in der Offense gewinnen müssen, da die Schwächen in der Verteidigung eklatant erscheinen.

Wer sich ein wenig mit der Geschichte der NBA auskennt, dem wird sicher auch der Name Doug Moe etwas sagen. Dieser coachte in den Achtzigern einige legendäre Teams der Denver Nuggets, die Run-and-Gun auf die Spitze trieben und zumeist Erster in der Offense und Letzter in der Defense waren. Dennoch waren die Nuggets in dieser Zeit stets ein gutes Playoff-Team, oft sogar ein ziemlich gutes, welches um Star Alex English aber einfach nicht an den Showtime-Lakers mit Magic Johnson und Co. vorbeikam.

In der Gegenwart könnte es wieder ein solches Nuggets-Team geben, welches Moe mit jeder Menge Stolz erfüllen könnte. Schon in der vergangenen Saison stellte Denver die beste Offense aller Teams, die nicht die Playoffs erreichten (insgesamt Platz 6, Offensiv-Rating: 109,1), aber eben auch die fünftschlechteste Defense, noch schlechter waren nur die Bulls, Kings, Cavs und Suns.

Die Moves der Offseason lassen zumindest darauf schließen, dass die Schere zwischen Offense und Defense noch weiter auseinandergehen könnte. Mit Wilson Chandler gaben die Nuggets per Trade nach Philadelphia ihren wohl besten Flügelverteidiger ab, der wichtigste Neuzugang, Isaiah Thomas, war defensiv nie mehr als - nett gesagt - unterer Durchschnitt.

Trades, um die Luxussteuer zu vermeiden

Und dennoch kann und muss diese Offseason als Erfolg für das Team aus der Mile High City gewertet werden. Im Draft fiel ihnen Michael Porter Jr. an Position 14 in den Schoß, der mal als bester High School-Spieler des Landes galt. Allerdings ist nicht klar, ob der Rookie in der kommenden Saison überhaupt ins Geschehen eingreift.

Mit Franchise-Center Nikola Jokic wurde langfristig um gleich fünf volle Jahre (148 Mio., keine Option!) verlängert, auch Mikrowelle Will Barton konnte am ersten Tag der Free Agency gebunden werden, wenn auch zu einem nicht ganz billigen Tarif (4 Jahre, 54 Mio.). Die Nuggets verfrachteten sich damit aber tief in die Luxussteuer und mussten darauf reagieren. So lässt sich auch der Trade von Kenneth Faried und Darrell Arthur nach Brooklyn erklären, es war schlicht und einfach eine Sparmaßnahme. In der Rotation spielten beide Bigs ohnehin keine Rolle mehr, deswegen war der Trade folgerichtig.

Allerdings nahmen die Nets die beiden Spieler nicht aus reiner Gefälligkeit. Rechnet man den Chandler-Trade auch noch mit ein, haben die Nuggets durch diese Moves insgesamt 90 Millionen Dollar gespart, aber dabei auch den Erstrundenpick 2019 und die Zweitrundenpicks 2020 und 2021 verscherbelt. 2022 hat Philly auch noch die Möglichkeit den Zweitrundenpick zu tauschen.

NBA: Dead Cap: Diese Spieler kassieren noch von ihren alten Teams © getty 1/21 Fast jedes Team in der NBA hat noch versunkene Kosten durch Spieler, sei es durch Entlassungen, das Strechten oder gar ein vorzeitiges Karriereende. SPOX liefert eine Übersicht über diejenigen, die nicht mehr im Kader stehen, aber dennoch Geld bekommen. © getty 2/21 Platz 20: Shabazz Muhammad - insgesamt 1,24 Millionen bis 2019 von den Timberwolves © getty 3/21 Platz 19: Kevin Martin - 1,36 Millionen bis 2019 von den Timberwolves © getty 4/21 Platz 18: Rade Zagorac - 1,37 Millionen bis 2019 von den Grizzlies © getty 5/21 Platz 17: AJ Hammons - 1,5 Millionen bis 2019 von den Heat © getty 6/21 Platz 16: Tim Duncan - 1,88 Millionen bis 2019 von den Spurs © getty 7/21 Platz 15: Cole Aldrich - 2 Millionen bis 2019 von den Timberwolves © getty 8/21 Platz 14: Georgios Papagiannis - 2 Millionen bis 2019 von den Kings © getty 9/21 Platz 13: Jamal Crawford - 2,3 Millionen bis 2019 von den Hawks © getty 10/21 Platz 12: Al Jefferson - 4 Millionen bis 2019 von den Pacers © getty 11/21 Platz 11: Spencer Hawes - 4 Millionen bis 2020 von den Bucks © getty 12/21 Platz 10: Matt Barnes - 4,3 Millionen bis 2020 von den Kings © getty 13/21 Platz 9: Anderson Varejao - 5,8 Millionen bis 2021 von den Blazers © getty 14/21 Platz 8: Larry Sanders - 7,5 Millionen bis 2022 von den Bucks © getty 15/21 Platz 7: Monta Ellis - 8,9 Millionen bis 2022 von den Pacers © getty 16/21 Platz 6: Mirza Teletovic - 10,5 Millionen bis 2021 von den Bucks © getty 17/21 Platz 5: Josh Smith - 10,7 Millionen bis 2020 von den Pistons © getty 18/21 Platz 4: Deron Williams - 10,9 Millionen bis 2020 von den Nets © getty 19/21 Platz 3: Andrew Nicholson - 14,2 Millionen bis 2023 von den Blazers © getty 20/21 Platz 2: Dwight Howard - 18,9 Millionen bis 2019 von den Nets © getty 21/21 Platz 1: Chris Bosh - 26,8 Millionen bis 2019 von den Heat (zählt aber sich gegen den Cap)

Die Playoffs sind für die Nuggets Pflicht

Denver zahlte somit den Preis, um die Youngster zu binden, aber auch um Fehler wie die teure Verlängerung von Mason Plumlee (3 Jahre, 41 Mio.) aus dem Vorjahr auszubügeln. Es dürfte wohl eine Ansage von den Besitzern, also der Kroenke-Gruppe, gewesen sein, die nicht gewillt war, für ein Team in die Luxussteuer zu gehen, das seit 2013 nicht mehr die Playoffs erreicht hat.

Letzte Saison war das Team von Mike Malone zumindest sehr nah dran, erst im Duell mit dem direkten Konkurrenten Minnesota am letzten Spieltag platzten die Träume. Da half auch die positive Bilanz von 46-36 nicht.

Nun müssen aber Ergebnisse her, das machte GM Tim Connelly nach dem Minnesota-Spiel deutlich. "Alles andere als die Playoffs wären für uns eine Enttäuschung", erklärte der GM, der aber auch das Team für die Saison lobte. "Ich bin sehr stolz auf das Team, wir sind richtig zusammengewachsen und sind stolz auf die 46 Siege."

Der Kern wird auch in der neuen Saison aus dem jungen Trio Gary Harris, Jamal Murray und Jokic bestehen, sie alle haben auch noch jede Menge Luft nach oben. Das gilt auch für Veteran und Borderline-All Star Paul Millsap, der die halbe Spielzeit verletzt fehlte und erst im Endspurt endlich die Chemie mit Jokic fand.

Seite 1: Jokic-Verlängerung und Sparmaßnahmen

Seite 2: Wie hilft Isaiah Thomas den Nuggets?