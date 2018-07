DeMarcus Cousins spricht über seine Warriors-Entscheidung: "Zwei Nächte nicht geschlafen“

MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays

DeMarcus Cousins hat zu seiner Entscheidung Stellung genommen, sich den Golden State Warriors anzuschließen. Der Prozess habe ihm jede Menge Schlaf gekostet. Von anderen (guten) Teams habe es keine Angebote gegeben. Die Meinung anderer Leute interessiere ihn nicht.

"Ich war an diesem Morgen [am Tag der Entscheidung, 2. Juli] total im Arsch. Ich bin zwei Nächte lang wach geblieben", sagte er in einem Video-Beitrag von Showtime Sports zum Zeitpunkt, bevor er bei den Dubs unterschrieben hatte.

Auch sprach er über die Zeit der Verhandlungen, bevor er sich mit den Warriors einig wurde. "Wir haben uns mit anderen Teams in Verbindung gesetzt. Von den Pelicans kam kein Angebot. Das verstehe ich - sie hatten ein tolles Jahr und wollten es nicht ruinieren, indem sie einen kaputten Spieler aufnehmen." Damit bezog er sich auf seinen Achillessehnenriss, den er sich im Januar 2018 zugezogen hatte.

Cousins weiter: "Wir haben mit weiteren Teams gesprochen. Manche haben ziemlich dämliche Antworten gegeben und rumgeschwafelt, von wegen, dass ich kein guter Fit sei oder sonst was. Andere Teams waren direkt und haben zugeben, dass sie das Risiko mit meiner Verletzung nicht eingehen wollen."

Zwar habe er ordentliche Angebote von schlechten Teams erhalten - doch "was hätte mir das gebracht? Ich kämpfe schon mit einer Karriere gefährdenden Verletzung. Ich wusste dann, wie meine Entscheidung [sich den Warriors anzuschließen] wahrgenommen werden würde. Aber darauf sch****e ich."