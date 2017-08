Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?

MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds

Die NBA hat die erste größere Ladung Termine des Spielplans für die kommende Saison bekannt gegeben. Dabei hat nicht nur das nahezu alljährliche Finals-Rematch am Christmas Day großes Potenzial. SPOX stellt die Highlight-Termine vor.

Man kann sich nicht darüber beschweren, dass in der Offseason nicht genug passiert wäre. Chris Paul spielt fortan für die Rockets, Paul George hat sich den Thunder angeschlossen und Jimmy Butler ist mit Tom Thibodeau in Minnesota wiedervereint. Die Celtics haben Gordon Hayward verpflichtet, Paul Millsap wechselte nach Denver.

Und wir sind wohl noch nicht am Ende: Kyrie Irving hat angeblich einen Trade gefordert, wird dafür von Charles Barkley und einigen anderen alten Herren beleidigt und liefert sich einen subtilen Social-Media-Schlagabtausch mit LeBron James. Carmelo Anthony ist auf dem Sprung und weist eine 100-prozentige Wurfquote auf, seitdem er nur noch im Hoodie zockt.

Da Melo und Kyrie bisher noch keine neuen Teams haben, war es den Spielplan-Bauern der NBA noch nicht vergönnt, ihre ersten Duelle mit dem jeweiligen Ex-Team prominent zu platzieren, aber das lässt sich sicher noch nachholen. Und: Schon jetzt strotzt der Spielplan vor Highlights, obwohl bisher nur die erste Woche, die Spiele vom ersten Weihnachtstag und die Global Games bekannt wurden.

Mit diesen Leckerbissen beginnt die Saison

Schon die Opening Night am 17. Oktober (18. Oktober deutscher Zeit) verspricht Spektakel. Das erste Spiel der neuen Saison wird in Cleveland stattfinden, wo die Cavaliers die Celtics empfangen, gegen die sie erst vor wenigen Monaten in den Conference Finals standen. Mehr als Hayward im neuen Trikot wird bei diesem Spiel jedoch darauf geachtet werden, wie LeBron und Kyrie miteinander umgehen - sollte Irving dann noch in Cleveland sein.

Der Double-Header geht dann in San Francisco weiter, wo die Warriors ihre frischen Ringe entgegennehmen - und dann von den neu formierten Rockets (vielleicht sogar mit Melo?) herausgefordert werden. Wie funktioniert das Experiment mit CP3 und James Harden? Und sind die Dubs vielleicht sogar noch besser geworden? Welche Frisur präsentiert JaVale McGee?

© getty

Frisch und neu geht es am Folgetag weiter, wenn die prozessierenden Sixers (hoffentlich mit Joel Embiid, Ben Simmons und Markelle Fultz) bei den Wizards und die Wolves in ihrem neuen Look bei den Spurs antreten. Sowohl Philly als auch Minnesota gehören zu den talentiertesten jungen Teams der Liga, die den Sprung machen wollen - nun bekommt man sie richtig früh zu sehen.

Auch auf den ersten gemeinsamen Auftritt von Russell Westbrook und PG-13 im landesweiten Fernsehen muss man nicht lange warten - OKC empfängt am 19. Oktober die Knicks. Am selben Tag spielen auch die Lakers und Clippers gegeneinander, sodass man zum ersten Mal No.2-Pick Lonzo Ball (und seinen großmäuligen Vater LaVar) auf der größtmöglichen Bühne erleben wird.

Die NBA Opening Week im Überblick

Datum und Uhrzeit Matchup 18. Oktober, 2 Uhr Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 18. Okotber, 4:30 Uhr Golden State Warriors - Houston Rockets 19. Oktober, 1 Uhr Washington Wizards - Philadelphia 76ers 19. Oktober, 3:30 Uhr San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 20. Oktober, 2 Uhr OKC Thunder - New York Knicks 20. Oktober, 4:30 Uhr L.A. Lakers - L.A. Clippers 21. Okotber, 1 Uhr Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 21. Oktober, 3:30 Uhr New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

Das Finals-Rematch an Weihnachten

Auch den Fahrplan für den ersten Weihnachtstag - den allseits beliebten Christmas Day - hat die NBA am Donnerstag bekannt gegeben. Welches Spiel dort im Fokus steht, war schon vorher relativ klar: Zum dritten Mal in Folge findet das erste Finals-Rematch zwischen Golden State und Cleveland am 25. Dezember statt. Letztes Jahr wurde das Duell von einem Gamewinner von Irving entschieden.

Eröffnet wird der größte NBA-Feiertag traditionell im Madison Square Garden, wo die Knicks die Sixers empfangen, später spielen mit den Thunder und Rockets zwei der aufstrebenden Mächte im Westen gegeneinander und die Wolves kommen bei den Lakers zum Einsatz, die ausnahmsweise mal wieder nicht an Weihnachten gegen die Clippers antreten.

Die besten Bilder vom Christmas Day: Pfoten weg von meinem Geschenk! © getty 1/18 Es weihnachtet und das heißt es gibt spezielle Trikots. Hier die Prachtexemplare der Knickerbockers © getty 2/18 Isaiah Thomas kann es auch nicht erwarten und wirkt dezent optimistisch © getty 3/18 Was sich auch bewahrheitet. Zwar ist es ein enges Spiel im MSG... © getty 4/18 ...doch Celtics-Coach Brad Stevens schaut dem Treiben entspannt zu. Sein Team fährt den Sieg ein © getty 5/18 Weihnachtsstimmung auch in Cleveland. Unter dem Baum liegt das Finals-Rematch mit den Warriors © getty 6/18 LeBron schwört noch einmal seine Kollegen auf die Aufgabe ein © getty 7/18 Wie zwei Wachsfiguren. MVPs unter sich © getty 8/18 Die Entscheidung bringt jedoch ein anderer - Kyrie Irving trifft den schwierigen Gamewinner über Klay Thompson © getty 9/18 Die Arena kocht und auch das Maskottchen hat daran seinen Spaß © getty 10/18 Danach darf auch Paul Zipser mit seinen Chicago Bulls ein wenig Christmas-Day-Luft schnuppern © getty 11/18 Allerdings schubsen die Spurs Chicago ordentlich herum - ähnlich wie es LaMarcus Aldridge hier mit Nikola Mirotic tut © getty 12/18 Auch wenn die Spieler Pause machen, ist natürlich wieder einiges geboten © getty 13/18 Zwischen den Thunder und Timberwolves gibt es ein zähes Ringen © getty 14/18 Am Ende ist es aber wieder Russell Westbrook, der auch in der Weihnachtszeit keine Geschenke an seine Gegner verteilt © getty 15/18 Ein wenig Glamour in LA. Chris Paul fehlt verletzt, also schaut er sich das Spiel lieber mit Hollywood-Star Kevin Hart an © getty 16/18 Der sterbende Schwan: Bei Pauls Clippers läuft es aber nicht. Hier rennt Brandon Ingram Marreese Speights über den Haufen © getty 17/18 Familien-Streit beim Fest? Das kennt wohl jeder. Austin Rivers scheint seinem Papa nicht unbedingt zuhören zu wollen. © getty 18/18 Und tatsächlich die Lakers siegen: Da freuen sich auch die legendären Laker-Girls. Ein würdiger Abschluss des Christmas-Day

Neben Golden State und Cleveland gibt es zudem ein weiteres Rivalenduell - und ein Novum. Obwohl die Celtics ein Gründungsmitglied der NBA sind, haben sie dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt ein Heimspiel an Weihnachten - und zwar gegen Washington. Beide Teams können sich nicht im Geringsten leiden. Ob wohl erneut die schwarzen "Totengräber"-Anzüge ausgepackt werden?

Die NBA Christmas Games im Überblick

Datum und Uhrzeit Matchup 25. Dezember, 18 Uhr New York Knicks - Philadelphia 76ers 25. Dezember, 21 Uhr Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 25. Dezember, 23:30 Uhr Boston Celtics - Washington Wizards 26. Dezember, 2 Uhr OKC Thunder - Houston Rockets 26. Dezember, 4:30 Uhr L.A. Lakers - Minnesota Timberwolves

Das beste London Game aller Zeiten?

Über den ersten Weihnachtstag hinaus ist noch nicht allzu viel bekannt, nur die Termine für drei Global Games wurden bekannt gegeben. Im Dezember "empfangen" die Nets für zwei Spiele in Mexico City die Thunder und die Heat, bevor es im Januar dann zum Leckerbisschen schlechthin kommt.

Am 11. Januar werden in London die Celtics gegen die Sixers agieren - das Matchup hat das Potenzial, das beste London Game ever zu werden. Während die Celtics bereits zu den besten Teams der Liga gehören und durch Hayward noch verstärkt wurden, verfügen die Sixers über Unmengen an jungem Talent.

Und nicht zuletzt sind beide Teams auch durch einen Trade verbunden: Vorm Draft tauschte Boston seinen No.1-Pick gegen den No.3-Pick der Sixers und einen künftigen Pick. Kann Fultz den Celtics zeigen, dass sie ihn und nicht Jayson Tatum hätten draften sollen?

Auch wenn ein großer Teil des Spielplans noch aussteht - die NBA hat bereits mit den ersten Details gezeigt, dass sie versteht, wie man Drama und Interesse erzeugt. Uns steht eine weitere aufregende Saison bevor. Können wir nicht wenigstens ein bisschen vorspulen?