Alle Infos zur neuen NBA-Saison

Die 30 NBA-Teams bereiten sich derzeit auf die Spielzeit 2017/18 vor. Wann beginnt die Saison? Wann wird der Spielplan bekannt gegeben? Wann wird die Preseason ausgetragen? Was sind die wichtigsten Termine? SPOX liefert den Überblick.

Wann beginnt die neue NBA-Saison 2017/18?

Die Regular Season wird laut Commissioner Adam Silver am 17. Oktober 2017 starten. Das ist eine Woche früher als gewöhnlich. Grund dafür ist, dass die NBA den Spielplan entzerren will, um die Back-to-Back-Spiele (ein Team hat Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen) zu reduzieren. Wer das Eröffnungsspiel bestreitet, steht noch nicht fest. Die Regular Season endet am 11. April 2018.

Wann wird der neue Spielplan bekannt gegeben?

Das lässt sich nicht genau voraussagen. In der Regel geschieht dies jedoch Mitte August. Letztes Jahr gab die Liga den Spielplan am 11. August bekannt. An diesem Datum kann man sich orientieren, wobei davon auszugehen ist, dass in diesem Jahr aufgrund des früheren Saisonstarts eine Bekanntgabe schon vor diesem Datum erfolgen könnte.

Wann beginnt die Preseason?

Die Preseason beginnt am 30. September 2017. Die ersten Matchups sind schon bekannt.

Was ist die Preseason?

Die Preseason gehört zur Vorbereitung für die Regular Season. Die NBA-Teams treten sowohl gegeneinander als auch gegen Teams außerhalb der USA an. Dies sind die sogenannten Global Games. Wo und gegen wen diese im Jahre 2017 stattfinden, ist noch nicht bekannt. Im letzten Jahr spielten beispielsweise die Oklahoma City Thunder bei Real Madrid und beim FC Barcelona.

Zusätzlich werden in diesem Jahr auch drei Teams aus Australien die Reise in die USA antreten und gegen NBA-Franchises testen.

2. Oktober: Utah Jazz vs. Sidney Kings

8. Oktober: Oklahoma City Thunder vs. Melbourne United

13. Oktober: Phoenix Suns: Brisbane Bullets

Welches sind die Topspiele der Preseason?

Es haben noch nicht alle Teams ihren Schedule für die Preseason bekannt gegeben. Trotzdem stehen schon folgende Topspiele fest:

Teams Datum Austragungsort L.A. Lakers - Minnesota Timberwolves 31.09., 4 Uhr Anaheim, Kalifornien Miami Heat - Atlanta Hawks 02.10., 0 Uhr Miami, Florida L.A. Clippers - Toronto Raptors 04.10., 4 Uhr Honolulu, Hawaii Dallas Mavericks - Chicago Bulls 05.10., 2:30 Uhr Dallas, Texas Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 11.10., 2 Uhr Cleveland, Ohio Houston Rockets - San Antonio Spurs 13.10., 19 Uhr Houston, Texas Golden State Warriors - Sacramento Kings 14.10., 4.30 Uhr Oakland, Kalifornien

Wann beginnen die NBA Playoffs 2018?

Die NBA-Playoffs 2018 beginnen am 14. April, also drei Tage nach dem Ende der Regular Season. Dann treten die acht besten Teams der jeweiligen Conferences gegeneinander in einer Best-of-Seven-Serie an.

Wie sehen die Conferences und Divisions aus?

Es gibt insgesamt 30 Teams - 15 in der Eastern Conference und 15 in der Western Conference. Die Conferences wiederum sind in jeweils drei Divisions unterteilt. Aus den jeweiligen Conferences kommen jeweils die besten acht Teams in die Playoffs. In diesen tritt der achte Platz einer Conference gegen den ersten an, der siebte gegen den zweiten und so weiter.

Am Ende bleibt aus jeder Conference ein Team übrig. Diese beiden Teams tragen die NBA Finals untereinander aus. Wann diese beginnen, steht noch nicht fest.

Eastern Conference

Atlantic Division Central Division Southeast Division Boston Celtics Chicago Bulls Atlanta Hawks Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets New York Knicks Detroit Pistons Miami Heat Philadelphia 76ers Indiana Pacers Orlando Magic Toronto Raptors Milwaukee Bucks Washington Wizards

Western Conference

Northwest Division Pacific Division Southwest Division Denver Nuggets Golden State Warriors Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves L.A. Clippers Houston Rockets Oklahoma City Thunder L.A. Lakers Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers Phoenix Suns New Orleans Pelicans Utah Jazz Sacramento Kings San Antonio Spurs

Wer geht als Titelverteidiger in die Saison?

Die Golden State Warriors sind der amtierende Champion. Sie schlugen die Cleveland Cavaliers in den Finals 2017 mit 4-1.

