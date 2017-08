NBA-Spielplan: Deutsches Duell zum Auftakt

MLB Live Mets @ Yankees MLB Live Rays @ Blue Jays MLB Live Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Nach einer turbulenten Offseason geht die NBA jetzt in schnellen Schritten auf die neue Saison zu. Nachdem die Auftaktmatches und Christmas-Games schon bekanntgegeben wurden, steht jetzt der gesamte Spielplan.

Am 15. November treffen beispielweise zum ersten Mal die beiden Top-Picks des letztjährigen Drafts aufeinander. Lonzo Ball und Markelle Fultz werden sich im gesamten Jahr ein Duell liefern, wer der beste Rookie des Jahrgangs ist.

Zum ersten deutschen Duell zwischen Dirk Nowitzki und Dennis Schröder kommt es gleich am zweiten Spieltag der Saison. Die Atlanta Hawks und Dallas Mavericks treffen am 18. Oktober zum Saisonauftakt aufeinander. Nowitzki geht dann in seine 20. Saison mit den Mavs.

