Chuck: Irvings Trade-Anfrage ist "dumm"

NBA-Legende und TV-Analyst Charles Barkley hat zur Trade-Anfrage Kyrie Irvings Stellung genommen. Diese könne er absolut nicht nachvollziehen.

"Man will in einem guten Team spielen. Man will mit anderen guten Spielern spielen", sagte Barkley in einem Interview mit NBA TV. Deshalb sei der Wunsch Irvings, woanders zu spielen und dort "der Mann" zu sein, "ziemlich dumm."

Denn: "Es sollte immer das Ziel sein, zu gewinnen. Wenn man also die Möglichkeit hat, mit einem anderen, großartigen Spieler wie LeBron zu spielen, dann sollte man das tun", fügte Barkley an.

Irving hatte die Cavs vor ein paar Wochen mit einer Trade-Anfrage überrascht. Die Begründung soll unter anderem sein, dass er nicht mehr im Schatten von James stehen, sondern ein eigenes Team anführen wolle.