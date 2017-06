Kerr: "Mein Gott, ich bin so ein Idiot"

Sonntag, 18.06.2017

Einige Warriors-Fans hatten Kerr bereits Absicht unterstellt, zumal er unter der Woche beim "The Lowe Post" Podcast bereits gesagt hatte, dass Kevin Durant nun der beste Spieler des Teams sei. Gegenüber The Mercury News hat Kerr nun aber erklärt, wie es wirklich abgelaufen ist.

"Du hast Steph nicht erwähnt", habe seine Frau Margot ihm gesagt, nachdem er seine Rede beendet und sich wieder neben sie gesetzt hatte. Als Kerr realisierte, dass sie Recht hatte, habe er gedacht "Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich habe es versaut", erklärte Kerr. Danach sei er zu Curry gegangen und habe gesagt: "Steph, es ist mir so peinlich. Ich habe vergessen, über dich zu sprechen. Du bist eben nicht so wichtig für das Team." Daraufhin lachten beide und Curry sagte, Kerr solle sich keine Sorgen machen.

Kerr sagte am Samstag dennoch, dass er die Situation nicht ideal gelöst habe. Dass einige Fans sauer auf ihn sind, verstehe er vollkommen: "Sie sollten sauer sein. Es war ein schrecklicher Fehler von mir. Bei allem, was er für die Franchise bedeutet, hätte ich meine Rede mit ihm beenden sollen. Wie zur Hölle konnte ich Steph Curry vergessen?"

Kerr lobt Curry überschwänglich

"Ich hätte noch einmal aufstehen und mir das Mikrophon greifen sollen", sagte Kerr. "Was ich hätte sagen sollen: Er ist derjenige, weswegen hier alles funktioniert. Alles dreht sich um ihn. Die ganze Kultur dreht sich nicht nur um sein Talent oder seine Selbstlosigkeit, sondern auch um seine Freude."

Kerr verriet zudem, wie sich seine Frau im Anschluss über ihn lustig gemacht hat: "Es war einfach blöd von mir, ein blöder Fehler. Meine Frau sagte: 'Du bist der Typ, der einen Oscar gewinnt und vergisst, seiner Frau zu danken.' Sie hat Recht. Er ist der Hauptverantwortliche für alles, was wir hier aufgebaut haben, und ich habe ihm nicht dafür gedankt."

