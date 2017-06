Medien: Sixers und Celtics über Trade einig

Sonntag, 18.06.2017

Die Einigung wurde zunächst von TNT-Reporter David Aldridge verkündet, wenig später bestätigten auch Berichte von ESPN und The Vertical, dass sich die beiden Franchises einig sind. Offiziell soll der Trade wohl am Montag bestätigt werden.

Die Parameter des Trades: Die Sixers erhalten aus Boston den No.1-Pick, mit dem sie aller Wahrscheinlichkeit nach Markelle Fultz draften werden, der am Samstag bereits ein Workout in Philadelphia absolvierte. Dafür geben sie den diesjährigen No.3-Pick sowie einen weiteren Erstrundenpick aus entweder 2018 oder 2019 ab.

Die Celtics erhalten entweder den 2018er Pick der Lakers, über den Philly verfügt, dafür müsste er allerdings im Bereich 2 bis 5 liegen. Ansonsten würden sie ein Jahr später den Erstrundenpick der Kings erhalten. Ob auch dieser protected ist, wurde bis dato nicht bekannt. Es wird allerdings bereits spekuliert, dass Boston in den kommenden Tagen weitere Trades einfädeln könnte, in denen einer oder sogar beide Picks direkt weitergeschickt werden.

Fultz sprach nach dem Workout am Samstag mit den Medienvertretern, wollte den Gerüchten aber nicht zu viel Beachtung schenken: "Ich lasse Gott sich darum kümmern", sagte der Point Guard. "Ich wache jeden Morgen auf und mache mich bereit, zur Halle zu fahren. Ich kümmere mich nicht zu sehr um irgendetwas anderes. Ich bin wirklich gesegnet, überhaupt in dieser Position zu sein. Was auch immer passiert, ich freue mich darauf, mein Talent zu meinem neuen Team zu bringen."

Sixers-Center Joel Embiid, der am Samstag ebenfalls vor Ort war, äußerte sich da schon etwas offensiver. Bei einem Twitter-Post posierte er mit Ben Simmons, Robert Covington und eben Fultz und kommentierte: "Das sollte legendär werden, wenn es passiert."

