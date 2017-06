Kerr: MJ und LeBron sind die Besten

Freitag, 16.06.2017

Als Kerr auf die Debatte um Jordan und LeBron angesprochen wurde und wer seiner Meinung nach die besten Spieler aller Zeiten seien, erwiderte er: "Es ist Michael Jordan und es ist LeBron James. Diese beiden würde ich in meiner Liste an die Spitze setzen."

Kerr, der einst gemeinsam mit MJ bei den Bulls gespielt hatte, besiegte mit seinen Warriors jüngst zum zweiten Mal die Cavs in den Finals. Auf ein Argument, das in der Diskussion gerne angeführt wird, nahm er also praktisch Einfluss: Jordans Final-Bilanz steht bei 6-0, die von James bei 3-5.

