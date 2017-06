Howard will zum Shooter werden

Mittwoch, 07.06.2017

Howard hat in seiner bisher 13-jährigen NBA-Karriere 56 Dreier versucht und davon 5 getroffen (8,9 Prozent). Nun will er den Dreier jedoch offenbar in sein Arsenal aufnehmen und hat bereits begonnen, intensiv daran zu arbeiten.

"Ich habe einen Shooting Coach in Atlanta, mit dem ich an meinem Dreier arbeite. Ich will meinem Spiel wirklich ein bisschen Range hinzufügen, was für einige Leute sicher komisch sein wird", sagte Howard. "Sie sind daran gewöhnt, mich in der Zone kämpfend zu sehen. Aber wenn ich meine Karriere verlängern möchte, muss ich auch mein Spiel erweitern."

Bei den Hawks wurden vor Howard bereits die Big Men Paul Millsap und Al Horford zu guten Shootern geformt, allerdings hatte keiner von ihnen die Probleme von der Freiwurflinie, die Howard Zeit seiner Karriere offenbart. Im vergangenen Jahr arbeitete er bereits viel an seinem Mitteldistanzwurf, allerdings konnte er auch diesen nicht wirklich im Spiel umsetzen.

Nur etwa 3 Prozent seiner Würfe kamen aus der Mitteldistanz, wobei er 33 Prozent davon traf. Von der Freiwurflinie kam er nicht über 53,3 Prozent hinaus.

Dwight Howard im Steckbrief