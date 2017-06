Smells like 2016 Spirit?

Mittwoch, 07.06.2017

Man kann jede Menge Statistiken heraussuchen, über die verschiedenen Roster philosophieren oder feststellen, dass die Rollenspieler des einen Teams bisher deutlich besser waren als die des anderen. Aber wenn man den Unterschied zwischen den Kontrahenten in diesen Finals bisher möglichst simpel darstellen will, reicht folgender Satz: Die Warriors haben zwei MVPs, die Cavaliers haben einen.

Wer ein Symbolbild für die ersten beiden Spiele sucht, wird nach wenigen Minuten im ersten Viertel von Spiel 2 fündig. Im Fastbreak treibt Kevin Durant den Ball, nur LeBron James steht noch vor ihm. Durant hat aber noch Stephen Curry neben sich, der als einziger Spieler mitgelaufen ist und den Ball bekommt.

James kann nicht beide Warriors-MVPs übernehmen. Er bleibt bei Durant, Curry trifft den Layup ohne Probleme oder Gegenwehr. Wer das Bild komplettieren möchte, muss nur zwei Sekunden früher einschalten: Der Ballverlust, der diese Situation erst möglich machte, kam von Kyrie Irving.

Erlebe die NBA Finals live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun hatte Uncle Drew natürlich auch einige gute Szenen in den ersten beiden Spielen, 21,5 Punkte und 4,5 Assists qualifizieren ihn nicht als Totalausfall (dafür gibt es bei den Cavaliers andere Kandidaten), insbesondere in Spiel 1 war seine Leistung ordentlich. Klar ist aber auch, dass Cleveland viel mehr von ihm braucht. Die Serie könnte ganz schnell vorbei sein, sollte Kyrie nicht bald den Geist der 2016er Finals heraufbeschwören.

Warriors: Gezielte Attacken gegen Kyrie

Kyrie Irving muss sich in Spiel 3 zwingend steigern © getty

Die Erinnerung an diese Serie ist noch immer frisch genug bei jedem NBA-Fan. 41 Punkte brannte Irving den Warriors in Spiel 5 in den Korb, der Wendepunkt der Serie. Auch in diesen Playoffs hatte er schon seine Momente: Als LeBron in Spiel 4 gegen Boston etwa mit Foul-Trouble zu kämpfen hatte, antwortete Irving mit einem Meisterwerk und seinem bisherigen Playoff-Career-High von 42 Punkten.

Das Problem: Natürlich erinnern sich auch die Warriors daran, was Kyrie zu leisten imstande ist. Deswegen attackieren sie ihn gezielt. "Er muss in der Defense jetzt mehr machen", sagte Coach Tyronn Lue. "Ob er nun Steph deckt oder Klay Thompson hinterherrennt, beides verlangt ihm viel Energie ab, die er sonst in der Offense einsetzen würde."

Nicht, dass die Dubs es ihm dort einfach machen würden. Sie haben Thompson, der mittlerweile zu den ekligsten Individual-Verteidigern auf dem Flügel gezählt werden muss, sie haben aber auch Andre Iguodala oder Shaun Livingston, die ihn immer mal wieder übernehmen können. Ganz zu schweigen vom Kraken Durant, der groß und schnell genug ist, um vor ihm zu bleiben, wenn er auf ihn geswitcht wird. Oder Draymond Green, den Favoriten auf den DPOY-Award.

Irving zum Passen gezwungen

"Ich sehe ziemlich viele Körper in meinem Weg", sagte Irving selbst über die Strategie des Gegners. "Sie versuchen natürlich, andere Jungs als mich und LeBron Plays machen zu lassen, wenn wir isoliert werden. Sie verstopfen die Zone, deswegen müssen wir die Bewegungen auf der Weakside im Auge behalten und in der Lage sein, den richtigen Pass zu spielen."

Letzteres war für James noch nie ein Problem, wenngleich natürlich auch er in Spiel 1 viel zu viele Turnover (8) produzierte. In Spiel 2 dagegen servierte er 14 Assists. Bei Irving jedoch verhält es sich anders - er ist nominell ein Point Guard, in der Realität ist er aber ein Scorer, einer der talentiertesten der Welt. Wenn man ihn zum Passer macht, ist die Defensiv-Strategie normalerweise aufgegangen.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager!

Gegen die Warriors hat er bisher keine gute Balance gefunden. Nur 40 Prozent seiner Würfe waren bisher drin, viele Aktionen waren überhastet. Wenn er sich dann doch mal einen Wurf erarbeitete, war dieser oft kurz oder er wurde geblockt - klare Zeichen von Müdigkeit. Auch erarbeitete er sich in der Serie bisher gerade mal drei Freiwürfe (insgesamt), was für einen Scorer seiner Klasse lächerlich ist.

Auch als Passer lief es nicht gerade optimal. Seinen 4,5 Assists stehen 3,5 Turnover gegenüber, was den langen Armen und der Hyperaktivität der Warriors, aber auch der Ungenauigkeit seiner Pässe zuzuschreiben ist.

Cavs: Gefährliche Abhängigkeit vom Dreier

Besonders offensichtlich werden seine Defizite als Playmaker, wenn LeBron ausnahmsweise auf der Bank Platz nimmt. Die Cavs agieren sofort wie ein kopfloses Huhn und erzwingen schlechte Würfe, sodass die Warriors eine Transition-Möglichkeit nach der anderen erhalten.

Die Cavs hatten vor den Finals mit über 120 das beste Playoff-Offensiv-Rating aller Zeiten - derzeit stehen sie bei 78,5, wenn LeBron auf der Bank sitzt - und auch mit ihm nur noch bei 101,2.

Das liegt natürlich längst nicht nur an Irving - gerade von Downtown haben die Cavs im Kollektiv ihr Mojo verloren, in Oakland trafen sie gerade mal 31,6 Prozent. Wenn Irving oder James einen optimalen Pass spielen und dieser nicht verwertet wird, können sie daran freilich auch nicht viel ändern.

Es gibt Hoffnung, dass sich dies in Spiel 3 ändern wird - es mag wie ein dummes Klischee wirken, aber Rollenspieler spielen zu Hause oft tatsächlich besser als auswärts. Man nehme das Beispiel J.R. Smith: "Swish" trifft in den Playoffs daheim bisher 50 Prozent von Downtown, auswärts sind es 38,7 Prozent. Bei Channing Frye sind es zuhause fast 60 Prozent, auswärts (immer noch bockstarke) 45.

Irving: Zu Hause ist es am schönsten

Eine Steigerung der Rollenspieler allein reicht aber nicht, will Cleveland diese Serie wirklich offen gestalten. Bei LeBron kann man sich darauf verlassen, dass er abliefern wird, auch Kevin Love spielt bisher solide Finals. Der X-Faktor, der Robin, der manchmal auch ins Batman-Kostüm schlüpfen kann und muss, ist Irving.

Die besten Bilder von Game 2 der NBA Finals: Neymar und Hamilton drehen den Swag auf © getty 1/20 Es ist angerichtet! Die Oracle Arena in Oakland gab schon Stunden vor Tip-Off zu Spiel 2 der NBA Finals 2017 ein mehr als ordentliches Bild ab /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron.html © getty 2/20 Gefragter Mann: Stephen Curry nahm sich vor der Partie Zeit für die Fans /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=2.html © getty 3/20 Gefeiert wurde neben Curry aber vor allem ein Mann: Steve Kerr. Nach seiner langen Pause gab der Head Coach der Warriors sein Comeback auf der Trainerbank. Sein Gegenüber Tyronn Lue scheint das mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis zu nehmen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=3.html © getty 4/20 Dabei sah es zu Beginn gar nicht mal schlecht aus für die Gäste aus Cleveland. Allen voran Kevin Love legte mit 9 Zählern in den Anfangsminuten einen starken Start hin /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=4.html © getty 5/20 Der Big Man musste allerdings um jeden Punkt hart kämpfen. Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen harten und intensiven Fight /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=5.html © getty 6/20 Im Fokus stand aber erneut das Duell zwischen LeBron James und Kevin Durant. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, zeigte letzterer klar, wer der Herr im Haus ist /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=6.html © getty 7/20 Durantula wusste an beiden Enden des Courts zu überzeugen: Defensiv mit 5 Blocks und 3 Steals, offensiv mit 33 Punkten sowie 13 Rebounds und 6 Assists /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=7.html © getty 8/20 Unterstützung bekam er unter anderem von Klay Thompson, der nach einem schwachen Start in die Finals endlich in seinen Rhythmus fand und 4 von 7 Dreier versenkte /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=8.html © getty 9/20 Die Warriors trafen insgesamt 18 Mal von Downtown, lieferten aber auch immer wieder in der Zone eine tolle Flugshow ab wie hier Shaun Livingston /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=9.html © getty 10/20 Bei dem Spektakel war es natürlich kein Wunder, dass sich erneut einige Promis wie hier am Seitenrand blicken ließen ... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=10.html © getty 11/20 ... auch wenn Lewis Hamilton und Neymar in diesem Moment eher wie bedröppelte Cavs-Fans aussehen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=11.html © getty 12/20 Denn zu lachen gab es für Cleveland in Spiel 2 eher wenig. J.R. Smith erwischte einen rabenschwarzen Abend und hatte am Ende keinen einzigen Punkt im Boxscore stehen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=12.html © getty 13/20 Auch Kyrie Irving hatte zu kämpfen. Nur 8 seiner 23 Feldwurfversuche landeten im Ziel. Das lag unter anderem auch an der starken Defense von Klay Thompson /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=13.html © getty 14/20 Besser lief es da schon eher bei Stephen Curry. Dessen 8 Ballverluste sind zwar nicht unbedingt rühmlich... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=14.html © getty 15/20 Dafür legte Curry aber erstmals in seiner Karriere legte ein Triple-Double in den Finals auf. Neben seinen 32 Zählern kam der zweifache MVP zudem noch auf 11 Assists sowie 10 Rebounds /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=15.html © getty 16/20 Und da wäre ja auch immer noch Kevin Durant, der neben den schnöden Statistiken ebenfalls mit dem ein oder anderen Highlight-Play die Fans aus den Sitzen riss /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=16.html © getty 17/20 Insofern verpuffte auch die starke Leistung von King James. Trotz 29 Punkte, 14 Assists und 11 Rebounds (sein achtes Finals-Triple-Double) mussten sich die Cavs mit 113:132 geschlagen geben /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=17.html © getty 18/20 Wie auch schon in Spiel 1 durften sich also die Warriors mit Konfetti berieseln lassen ... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=18.html © getty 19/20 ... und gemeinsam mit den Fans die 2:0-Führung in den NBA Finals feiern. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steht die dritte Partie in Cleveland an /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=19.html © getty 20/20 Zum Abschluss des erfolgreichen Abends hat sich KD nach diesem Auftritt einen Schmatzer von der Mama allemal verdient /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-2/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=20.html

Ein Hoffnungszeichen: In diesen Playoffs gelang ihm letzteres bisher deutlich regelmäßiger in der eigenen Halle. 29,5 Punkte und 6,7 Assists bei 51,2 Prozent aus dem Feld und 41,3 Prozent von der Dreierlinie waren es in Cleveland, 20,6 Punkte, 4,7 Assists, 41,4 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent von der Dreierlinie waren es auswärts.

"Man darf nie den Mut verlieren"

"Sie haben ihren Heimvorteil verteidigt. Das verstehen wir", sagte Irving am Dienstag. "Mit 0-2 hinten auf dem Weg nach Hause, mit diesen Umständen muss man leben. Man darf deswegen aber nicht den Mut verlieren. Man darf nie den Mut verlieren, egal, wie es aussieht. Wir verstehen, wer wir sind, und wir werden den Kurs halten."

Cavs-Fans können sich immerhin daran klammern, dass Irving letztes Jahr in den ersten beiden Spielen noch deutlich schlechter war als heute, bevor er in Spiel 3 erstmals explodierte. Das mag ein etwas merkwürdiger Strohhalm sein - aber die Optionen sind eben limitiert.

Und auch wenn Kyrie kein Spieler ist, der im Stile von LeBron eine komplette Serie an sich reißen kann, weiß man seit dem letzten Jahr Folgendes: Er kann selbiges zumindest in einzelnen Spielen tun. Spiel 3 wäre dafür ein ziemlich guter Zeitpunkt.

Kyrie Irving im Steckbrief