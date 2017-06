Medien: Celtics an Theis interessiert

Sonntag, 18.06.2017

Boston habe "ernsthaftes Interesse" an Theis, dessen Vertrag bei Brose Bamberg im Sommer ausläuft, wie Sportando berichtet. Sobald die Free Agency am 1. Juli beginnt, könnte sich Boston um den 25-jährigen Theis bemühen.

Theis wird seit längerem nachgesagt, dass er in diesem Sommer gerne den Schritt wagen würde. Auch Dennis Schröders Atlanta Hawks sollen Interesse haben, Hawks-Coach Mike Budenholzer war während den BBL-Finals sogar schon in Bamberg, um sich ein Bild zu machen.

Theis, der mit Bamberg zuletzt drei Titel in Serie geholt hatte, hat allerdings betont, dass er nicht um jeden Preis in die NBA wechseln will. "Als Nummer 14 oder 15 werde ich sicher nicht gehen", hatte Theis vor einiger Zeit zur Bild am Sonntag gesagt.

Theis legte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 19,2 Minuten 9,7 Punkte und 5,2 Rebounds für Bamberg auf. Im Sommer 2014 hatte er schon einmal bei den Washington Wizards in der Summer League vorgespielt.

