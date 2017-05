Alle Infos zum NBA Draft 2017

Donnerstag, 25.05.2017

Was ist der NBA Draft?

Beim alljährlich stattfindenden NBA Draft geht es für die 30 NBA-Teams darum, sich die Rechte an neuen Spielern zu sichern. In der Regel handelt es sich um junge Spieler, die zuvor am College in der NCAA gespielt haben. Jedoch können sich die NBA-Teams auch die Rechte an ausländischen Spielern sichern, die beispielsweise vorher in Europa gespielt haben. Das war zum Beispiel bei Dennis Schröder der Fall, der beim Draft 2013 an 17. Stelle von den Atlanta Hawks ausgewählt wurde, wo er bis heute spielt.

Welche Spieler dürfen am NBA Draft teilnehmen?

Spieler, die sich zum Draft anmelden, müssen verschiedene Kriterien erfüllen.

A) Spieler, die aus den USA kommen...

...müssen mindestens 19 Jahre alt sein

...müssen die High School seit mindestens einem Jahr verlassen haben

...sind automatisch für die Anmeldung berechtigt, wenn sie vier Jahre am College verbracht haben

Early Entrants

Spieler, die nicht automatisch für den Draft berechtigt sind, müssen sich 60 Tage vor dem Draft anmelden, um der NBA unter Beweis zu stellen, dass sie die Anforderungen eines NBA-Spielers erfüllen. Anschließend nehmen die "Early Entrants" an Workouts und Draft-Camps teil, bei denen sie von den Teams bewertet werden. Doch auch für sie gilt, dass sie im Jahr des stattfindenden Drafts 19 Jahre alt werden müssen und seit mindestens einem Jahr die High School verlassen haben müssen. Sehr häufig befinden sich Spieler unter den Early Entrants, die erst seit einem Jahr am College gespielt haben.

B) Internationale Spieler

Spieler, die nicht aus den USA kommen, müssen folgende Kriterien erfüllen, um sich zum Draft anzumelden:

Sie müssen drei Jahre vor dem Draft im Ausland gelebt haben, während sie Basketball gespielt haben

Sie dürfen nicht an einem US-College oder an einer US-Universität eingeschrieben gewesen sein

Sie dürfen keinen Abschluss an einer US-High-School erworben haben

Wie viele Spieler werden jedes Jahr gedraftet?

Der Draft findet in zwei Runden statt. In jeder Runde darf jedes Team einmal wählen - es werden also 60 Spieler gedraftet.

Wie wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die Teams ihre Spieler auswählen dürfen?

Da die Spieler, die sich zum Draft anmelden, oftmals hochtalentiert sind, kann die Draft-Reihenfolge entscheidend für den Erfolg der Zukunft einer Franchise sein. Deshalb wird vor dem Draft in der sogenannten Draft-Lottery ermittelt, wie die Reihenfolge aussehen wird. Die Teams mit der schlechtesten Siegquote der Saison haben die beste Chance, im Draft als erstes einen Spieler auswählen zu dürfen. Alle wichtigen Infos zum Ablauf der Draft-Lottery findest du hier. Eine der vielen Besonderheiten: In diversen Trades untereinander dürfen die Teams ihre zur Verfügung stehenden Draft-Picks abgeben. So gehört beispielsweise in diesem Jahr der Pick der Brooklyn Nets den Boston Celtics. Und da die Nets das schwächste Team der Saison waren, dürfen die Celtics an erster Stelle wählen, obwohl sie die beste Bilanz im Osten auf ihrer Seite hatten.

Wie sieht die Draft-Reihenfolge in diesem Jahr aus?

Pick Team #1 Boston Celtics #2 Los Angeles Lakers #3 Philadelphia 76ers #4 Phoenix Suns #5 Sacramento Kings #6 Orlando Magic #7 Minnesota Timberwolves #8 New York Knicks #9 Dallas Mavericks #10 Sacramento Kings #11 Charlotte Hornets #12 Detroit Pistons #13 Denver Nuggets #14 Miami Heat #15 Portland Trail Blazers #16 Chicago Bulls #17 Milwaukee Bucks #18 Indiana Pacers #19 Atlanta Hawks #20 Portland Trail Blazers #21 Oklahoma City Thunder #22 Brooklyn Nets #23 Toronto Raptors #24 Utah Jazz #25 Orlando Magic #26 Portland Trail Blazers #27 Brooklyn Nets #28 Los Angeles Lakers #29 San Antonio Spurs #30 Utah Jazz



Welche Spieler gelten als die besten beim Draft 2017?

In jedem Jahr werden vor dem Draft Prognosen aufgestellt, zu welchem Zeitpunkt die talentiertesten Spieler ausgewählt werden. Das wird in sogenannten Mock-Drafts festgehalten. Laut dem gut informierten Portal DraftExpress werden diese zehn Spieler als erstes gedraftet:

Spieler Position Vorheriges Team Markelle Fultz Point Guard Washington Huskies (NCAA) Lonzo Ball Point Guard UCLA Bruins (NCAA) Josh Jackson Small Forward Kansas Jayhawks (NCAA) Jayson Tatum Small Forward Duke Blue Devils (NCAA) De'Aaron Fox Point Guard Kentucky Wildcats (NCAA) Malik Monk Shooting Guard Kentucky Wildcats (NCAA) Jonathan Isaac Small/Power Forward Florida State (NCAA) Dennis Smith Point Guard North Carolina State (NCAA) Lauri Markkanen Power Forward Arizona Wildcats (NCAA) Zach Collins Power Forward/Center Gonzaga Bulldogs (NCAA)

Haben sich deutsche Spieler zum Draft 2017 angemeldet?

Ja. Isaiah Hartenstein, der aktuell für Zalgiris Kaunas spielt, werden gute Chancen zugerechnet, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Auch Kostja Mushidi von Mega Leks (Serbien) wird aller Voraussicht nach am Draft teilnehmen. Moritz Wagner (Arizona Wildcats (NCAA) hatte sich ursprünglich ebenfalls angemeldet, zog sich vor kurzem aber zurück.

Welche deutschen Spieler wurden in der Vergangenheit gedraftet?

Spieler Draft-Jahr Draft-Position Team Detlef Schrempf 1985 8 Dallas Mavericks Uwe Blab 1985 17 Dallas Mavericks Christian Welp 1987 16 Philadelphia 76ers Dirk Nowitzki 1998 9 Milwaukee Bucks (direkt zu den Dallas Mavericks getradet) Dennis Schröder 2013 17 Atlanta Hawks Paul Zipser 2016 48 Chicago Bulls

Wer waren die Nummer-1-Picks der vergangenen 20 Jahre?

Jahr Spieler Nationalität Team 2016 Ben Simmons Australien Philadelphia 76ers 2015 Karl-Anthony Towns Dominikanische Republik Minnesota Timberwolves 2014 Andrew Wiggins Kanada Cleveland Cavaliers 2013 Anthony Bennett Kanada Cleveland Cavaliers 2012 Anthony Davis USA New Orleans Hornets 2011 Kyrie Irving USA Cleveland Cavaliers 2010 John Wall USA Washington Wizards 2009 Blake Griffin USA Los Angeles Clippers 2008 Derrick Rose USA Chicago Bulls 2007 Greg Oden USA Portland Trail Blazers 2006 Andrea Bargnani Italien Toronto Raptors 2005 Andrew Bogut Australien Milwaukee Bucks 2004 Dwight Howard USA Orlando Magic 2003 LeBron James USA Cleveland Cavaliers 2002 Yao Ming China Houston Rockets 2001 Kwame Brown USA Washington Wizards 2000 Kenyon Martin USA New Jersey Nets 1999 Elton Brand USA Chicago Bulls 1998 Michael Olowokandi Nigeria Los Angeles Clippers 1997 Tim Duncan Amerik. Jungferninseln San Antonio Spurs1996 1996 Allen Iverson USA Philadelphia 76ers

Wo kann ich den NBA Draft 2017 sehen?

Der komplette NBA Draft wird auf NBA TV übertragen. Um diesen Sender von Deutschland aus zu schauen, braucht man den NBA League Pass.