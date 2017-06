Das war noch nicht alles, oder?

Sonntag, 18.06.2017

Was ist passiert?

Offiziell noch gar nichts, inoffiziell haben sich die Sixers und Celtics jedoch bereits auf einen Trade geeinigt, der voraussichtlich am Montag verkündet werden wird. In diesem Deal haben sich die Sixers den No.1-Pick im Draft in der Nacht auf Freitag, den 23. Juni gesichert, mit dem höchstwahrscheinlich Markelle Fultz gezogen wird.

Was genau Philly dafür an die Celtics schicken muss, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher. In jedem Fall geben sie den diesjährigen No.3-Pick ab, dazu wird aber noch ein weiterer Erstrundenpick (entweder 2018 oder 2019) seinen Weg nach Boston finden.

Welcher es wird, hängt von den Los Angeles Lakers beziehungsweise der Draft Lottery 2018 ab. Dank eines früheren Trades besitzen die Sixers den 2018er Pick aus L.A. Fällt der in den Bereich zwischen 2 und 5, geht er nach Boston - andernfalls erhalten die Celtics den 2019er Erstrundenpick der Kings, für den es anscheinend keine Protection irgendeiner Art gibt.

Was haben die Celtics in den kommenden Tagen noch vor? © getty

Warum 2 bis 5? Die Sixers wollten offensichtlich ihre Chance auf den No.1-Pick und damit auf eines der Supertalente Luka Doncic oder Michael Porter wahren, die Celtics wiederum wollten keinen "schlechteren" Pick als einen innerhalb der Top 5.

Boston geht damit das Risiko ein, dass die Kings bis dahin womöglich wieder ein Playoff-Team sind und der Pick damit deutlich an Wert verliert. Dort waren sie allerdings seit 2006 nicht mehr, weshalb Celtics-Präsident Danny Ainge dieses Risiko wohl in Kauf nehmen konnte.

Die Top 4 im Draft wäre damit exakt dieselbe wie im letzten Jahr: Philly pickt an 1, die Lakers an 2, danach Boston und Phoenix.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Was bedeutet der Trade für die Sixers?

Seite 3: Was bedeutet der Trade für die Celtics?

Seite 4: Was bedeutet der Trade für Markelle Fultz?

Seite 5: Was bedeutet der Trade für den Rest der NBA?