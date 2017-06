"Leute um Lonzo sind eine Herausforderung"

Samstag, 03.06.2017

Am 22. Juni steht der NBA-Draft an, die Sixers haben den dritten Pick und damit zum vierten Mal in Folge einen Top-5-Pick zur Verfügung. Gut möglich, dass sich damit die Frage nach Lonzo Ball gar nicht mehr stellt, schließlich gilt der Point Guard neben Markelle Fultz als eines der beiden überragenden Talente in der Auswahlrunde.

Trotzdem hat Jerry Colangelo, der in Philly eine Rolle als "Special Advisor" inne hat und damit sicherlich auch in den Draft-Prozess eingebunden ist, nun leise Kritik am Umfeld Balls geübt. "Ich glaube, dass er ein herausragendes Talent ist", sagte der 77-Jährige am Freitag in einer Radiosendung in Philadelphia. "Aber ich glaube, mit den Leuten um ihn herum wird es eine Herausforderung."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damit meinte Colangelo höchstwahrscheinlich Lonzos Vater LaVar Ball, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten schon die eine oder andere Fehde mit NBA-Legenden geliefert hat und seine Söhne unter der "Big Baller Brand" vermarktet. LaVar Ball hatte zudem erklärt, dass Lonzo nur Probetrainings bei den Los Angeles Lakers absolvieren würde.

Für Colangelo übertrumpft Lonzos Talent jedoch alle Bedenken hinsichtlich seines Vaters: "Meiner Meinung nach sollten die Teams [Lonzo Ball] nicht übergehen, weil sie sich deswegen Sorgen machen. Letzten Endes führt nur Talent in dieser Liga zum Sieg."

Die Philadelphia 76ers im Überblick