Morris: In Spiel 2 "auf jeden Fall" dabei

Montag, 01.05.2017

Anfang des zweiten Viertels verletzte sich Morris und wurde in den Locker Room gebracht, wo er zunächst untersucht wurde. Der Forward selbst wollte im Anschluss zurückkehren, das Team untersagte ihm dies jedoch. Am Montag soll er nun erneut untersucht werden und Coach Scott Brooks sagte, dass es nicht gut aussah, Morris jedoch kündigte sich bereits für Spiel 2 an.

"Ich werde auf jeden Fall spielen", sagte Morris nach dem Spiel im Locker Room. "Natürlich. Es ist nicht gebrochen. Dann spiele ich." Er gab im Anschluss jedoch zu, dass er zunächst dachte, sein Knöchel sei gebrochen, und dass es die schlimmste Knöchelverstauchung sei, die er jemals erlebt habe.

Die Wizards werden hoffen, dass sich Morris' Worte bewahrheiten: Ohne ihren Starting Power Forward fanden sie in Spiel 1 kein Mittel gegen die Celtics. In der zweiten Halbzeit startete Kelly Oubre an seiner Stelle und ermöglichte es Boston, selbst mit einem kleineren Lineup zu agieren; prompt verloren die Wizards die letzen beiden Viertel mit 47:64, nachdem sie das Spiel zu Beginn noch dominiert hatten.

Markieff Morris im Steckbrief