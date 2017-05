Carter: Ich habe noch nicht genug

Montag, 01.05.2017

"Ich habe mir früher selbst gesagt: 'Ich will 15 Jahre spielen.' Ich weiß gar nicht, wo ich das herhabe. Dann habe ich 15 Jahre gespielt und weitergemacht. Danach habe ich mir keine Grenze mehr auferlegt", sagte Carter gegenüber RealGM.

Der Shooting Guard hat mittlerweile 19 NBA-Saisons auf dem Buckel, in der Serie gegen die Spurs legte er mit 9,2 Punkten bei 47,6 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von der Dreierlinie immer noch sehr solide Zahlen auf.

"Ich sage immer noch: 'Zwei Jahre noch, dann höre ich auf.' Das mache ich jetzt seit einigen Jahren", sagte Carter. "Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Moment immer noch locker drei Playoff-Runden spielen könnte."

Carters Dreijahresvertrag in Memphis läuft im Sommer aus, in der Vergangenheit hatte er jedoch erklärt, dass er gerne bei den Grizzlies bleiben würde. "Die Leute sagen immer: 'Du musst irgendwo einen Ring jagen.' Aber das ist nicht so leicht für mich", sagte Carter zum Memphis Commercial Appeal. "Mir geht es hier gut und meiner Familie auch. Wir bauen hier etwas auf und es macht mir Spaß, jeden Tag mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten."

Vince Carter im Steckbrief