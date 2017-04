Boston ringt dezimierte Wizards nieder

Sonntag, 30.04.2017

Morris war nach einem Wurfversuch unglücklich auf dem Fuß von Al Hoford gelandet und kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Er hatte bis dahin 5 Punkte (2/7 FG) und 3 Rebounds verbuchen können. Zum Topscorer der Gäste avancierte Bradley Beal, der auf 27 Punkte (9/19 FG) und 4 Assists kam. John Wall schaffte mit 20 Punkten (9/20 FG) und 16 Assists ein fettes Double-Double. Marcin Gortat legte 16 Punkte (7/13 FG) und 13 Rebounds auf.

Die Celtics, die einen Katastrophen-Start erwischten und zunächst mit 0:16 ins Hintertreffen gerieten, kämpften sich, angeführt von einem starken Trio, zurück ins Spiel. Isaiah Thomas, der im ersten Viertel einen Zahn verlor, kam auf 33 Punkte (11/23 FG) und 9 Assists, Jae Crowder steuerte 24 Punkte (8/14 FG) und 6 Rebounds zum Sieg bei und Al Horford (21 Punkte, 10 Assists, 9 Rebounds) verpasste ein Triple-Double nur haarscharf.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Bei den Lineups gab es keine Überraschungen. Scott Brooks brachte die gewohnte und erwartete Starting Five. John Wall und Bradley Beal bildeten den Star-Backcourt, Otto Porter, Markieff Morris und Marcin Gortat komplettierten die erste Fünf. Brad Stevens vertraute derweil auch gegen die Wizards auf die Starter, die ihm in Runde eins vier Siege aus vier Spielen bescherten: Isaiah Thomas, Avery Bradley, Gerald Green, Jae Crowder und Al Horford - Smallball ist also angesagt!

1. Viertel: Die Wizards erwischten einen absolut überragenden Start! Der Ball lief von Beginn an flüssig, die wenigen Fehlwürfe giff sich Gortat für Second-Chance-Points. Auf der Gegenseite wollten die Midrange-Jumper anfangs einfach nicht fallen. Nach rund vier Minuten stand es nicht nur 16:0 für die Wizards, das Rebound-Duell dominierten sie sogar mit 10:0! Doch Isaiah Thomas wäre nicht Isaiah Thomas, wenn es dabei geblieben wäre. Mit einem gezogenen Foul beim Dreierversuch und zwei erfolgreichen Würfen von Downtown verkürzte er den Rückstand nach dem Katastrophenstart auf "nur" noch elf Punkte. Generell war es der Dreier, der die Celtics am Leben hielt. Auch Kelly Olynyk traf von der Bank zwei Triples. Defensiv fanden die Gastgeber aber weiterhin kaum Mittel gegen die Größe der Wizards. 38:24 stand es nach den ersten zwölf Minuten.

2. Viertel: Gegen die Reservisten der Wizards drehte die Heimmannschaft in Viertel Nummer zwei auf! Angeführt von einem starken Al Horford startete das Team einen 13:3-Lauf, ehe Wall ins Spiel zurückkehrte. Zusammen mit einem weiterhin richtig stark aufspielenden Gortat hielt der Superstar-Guard dagegen, Washington musste allerdings auch einen echten Rückschlag hinnehmen: Morris landete nach einem Wurfversuch unglücklich und musste behandelt werden. Mit 64:59 ging es in die Halbzeit.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

3. Viertel: Ohne Gerald Green und mit Marcus Smart begannen die Celtics Halbzeit zwei. Auch die Wizards nahmen eine Veränderung vor - aufgrund von Morris' Verletzung allerdings unfreiwillig. Kelly Oubre Jr. begann für den Forward. Der große Pluspunkt der Hausherren blieb auch im zweiten Durchgang der Dreier. Dementsprechend war es auch ein Wurf von Downtown, der Boston Mitte des dritten Drittels erstmals in Front brachte. Unter dem Morris-Ausfall litt vor allem die Wizards-Defense extrem. Die Räume wurden merklich größer, Boston zog Ende des Viertels auf einen zweistelligen Vorsprung davon und hatte letztendlich eine deutliche 95:80-Führung in der Tasche.

4. Viertel: Zum zweiten Mal verschliefen die Celtics den Start in ein Viertel komplett. Das Resultat aus ihren ersten sieben Angriffen: Fünf Fehlwürfe, zwei Turnover. Auf der Gegenseite lief Bojan Bogdanovic derweil richtig heiß. Dreier, Four-Point-Play und ein Freiwurf. Plötzlich betrug der Rückstand nur noch vier Punkte. Am Ende war das Trio aus Jae Crowder, Isaiah Thomas und Al Horford aber einfach zu viel für die Gäste. Alle drei trafen in der Crunchtime wichtige Würfe. Crowders Dreier zwei Minuten vor dem Ende entschied das Spiel dann endgültig.

Die NBA-Champions der letzten 25 Jahre © Getty 1/25 1991: Chicago Bulls (4-1 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets.html © Getty 2/25 1992: Chicago Bulls (4-2 gegen Portland Trail Blazers). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=2.html © Getty 3/25 1993: Chicago Bulls (4-2 gegen Phoenix Suns). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=3.html © Getty 4/25 1994: Houston Rockets (4-3 gegen New York Knicks). Finals MVP: Hakeem Olajuwon /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=4.html © Getty 5/25 1995: Houston Rockets (4-0 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Hakeem Olajuwon /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=5.html © Getty 6/25 1996: Chicago Bulls (4-2 gegen Seattle Supersonics). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=6.html © Getty 7/25 1997: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=7.html © Getty 8/25 1998: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=8.html © Getty 9/25 1999: San Antonio Spurs (4-1 gegen New York Knicks). Finals MVP: Tim Duncan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=9.html © Getty 10/25 2000: L.A. Lakers (4-2 gegen Indiana Pacers). Finals MVP: Shaquille O'Neal /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=10.html © Getty 11/25 2001: L.A. Lakers (4-1 gegen Philadelphia 76ers). Finals MVP: Shaquille O'Neal /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=11.html © Getty 12/25 2002: L.A. Lakers (4-0 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Shaquille O'Neal /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=12.html © Getty 13/25 2003: San Antonio Spurs (4-2 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Tim Duncan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=13.html © Getty 14/25 2004: Detroit Pistons (4-1 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Chauncey Billups /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=14.html © Getty 15/25 2005: San Antonio Spurs (4-3 gegen Detroit Pistons). Finals MVP: Tim Duncan /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=15.html © Getty 16/25 2006: Miami Heat (4-2 gegen Dallas Mavericks). Finals MVP: Dwyane Wade /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=16.html © Getty 17/25 2007: San Antonio Spurs (4-0 gegen Cleveland Cavaliers). Finals MVP: Tony Parker /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=17.html © Getty 18/25 2008: Boston Celtics (4-2 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Paul Pierce /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=18.html © Getty 19/25 2009: L.A. Lakers (4-1 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Kobe Bryant /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=19.html © Getty 20/25 2010: L.A. Lakers (4-3 gegen Boston Celtics). Finals MVP: Kobe Bryant /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=20.html © Getty 21/25 2011: Dallas Mavericks (4-2 gegen Miami Heat). Finals MVP: Dirk Nowitzki /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=21.html © Getty 22/25 2012: Miami Heat (4-1 gegen Oklahoma City Thunder). Finals MVP: LeBron James /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=22.html © Getty 23/25 2013: Miami Heat (4-3 gegen San Antonio Spurs). Finals MVP: LeBron James /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=23.html © getty 24/25 2014: San Antonio Spurs (4-1 gegen Miami Heat). Finals-MVP: Kawhi Leonard /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=24.html © getty 25/25 2015: Golden State Warriors (4-2 gegen Cleveland Cavaliers). Finals-MVP: Andre Igoudala /de/sport/diashows/nba-die-letzten-25-champions/basketball-nba-world-champions-chicago-bulls-la-lakers-detroit-pistons-san-antonio-spurs-houston-rockets,seite=25.html

Celtics vs. Wizards, Game 1: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Al Horford. Der Big Man unterstrich seine All-Star-Qualitäten, die er bereits gegen die Bulls mehr als nur einmal präsentierte, auch gegen die Wizards. Während es anfangs noch so wirkte, als würden die Celtics an den Boards von Gortat gefressen werden, fingen sich Horford und Co. im weiteren Verlauf des Spiels. Von da an war der 30-Jährige überall zu finden. Er arbeitete unter dem Korb, traf Dreier und leitete teilweise sogar selbst Fastbreaks ein. Am Ende verpasste der All-Star ein Triple-Double nur haarscharf (21 Punkte. 9 Rebounds, 10 Assists) und wies das zweitbeste Plus-Minus-Rating aller Spieler auf (+21). Ebenfalls richtig stark: Jae Crowder und Isaiah Thomas.

Der Flop des Spiels: Die Wizards-Bank. Dass ihre fehlende Tiefe den Wizards gefährlich werden könnte, war bereits vor dem Spiel klar. Durch den Ausfall von Morris wurde dieses Problem noch einmal größer! Auch wenn Oubre keinen schlechten Abend erwischte, konnten die Wizards-Reservisten einfach nicht mit der Bank der Gastgeber mithalten. Vor allem von Brandon Jennings und Jason Smith kam zu wenig. Da half auch Bojan Bogdanovic, der im vierten Viertel plötzlich heiß lief, nur noch wenig.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das fiel auf:

Der Start ins Spiel verkam für Thomas nicht nur aufgrund des Rückstands zu einer unschönen Angelegenheit. Bei einem Wurfversuch von Porter bekam der Point Guard einen Schlag ins Gesicht und verlor einen seiner Schneidezähne! Falls nochmal jemand fragen sollte, warum alle Spieler einen Mundschutz tragen (sollten) - das ist der Grund!

Dass die Celtics Probleme an den Boards kriegen würden, wurde bereits im Voraus vermutet. Das Ausmaß mit dem die Wizards anfangs an das Rebound-Duell dominierten, war allerdings doch überraschend und - für Celtics-Sympathisanten - angsteinflößend. Die ersten zehn (!) Abpraller landeten bei den Männern aus der Hauptstadt.

Die besten Scorer der Playoff-Geschichte © getty 1/25 PLATZ 25: Clyde Drexler - 2.963 Punkte in 145 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal.html © getty 2/25 PLATZ 24: Reggie Miller - 2.972 Punkte in 144 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Paul Pierce - 3.159 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers (Stand 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: Dwyane Wade - 3.814 Punkte in 168 Spielen - Miami Heat (Stand: 21. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Tony Parker - 3.918 Punkte in 215 Spielen - San Antonio Spurs (Stand 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: LeBron James - 5.670 Punkte in 202 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 21. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=25.html "Basketball is a game of runs" sagt man so schön. Am heutigen Abend war da auf jeden Fall etwas dran! Die Wizards erwischten einen Monsterstart und trafen 10 ihrer ersten 14 Wurfversuche. Boston zog mit etwas Verzögerung nach. Im zweiten Viertel traf Boston an einem Punkt 13 der letzten 17 Würfe aus dem Feld.

Gerald Green, der erneut starten durfte, spielte gerade mal zwei Minuten, ehe er bis zum vierten Viertel zugucken musste. In Halbzeit zwei begann Marcus Smart zusammen mit den Startern. Coach Stevens erklärte, er wollte mit noch kleineren Lineups spielen.

Der Morris-Aufall war für die Wizards ein echter Nackenschlag. Mit ihm auf dem Feld wies Washington eine Plus-Minus-Bilanz von +7 auf, ohne ihn tat man sich merklich schwer. Vor allem defensiv litt man unter dem Ausfall, die Off-Ball-Defense funktionierte deutlich schlechter.

Der Spielplan im Überblick