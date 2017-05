Durant: Wechsel "zu 100 Prozent" richtig

Montag, 22.05.2017

"Ich habe zu 100 Prozent die richtige Entscheidung getroffen, unabhängig davon, ob wir gewinnen oder verlieren", sagte Durant am Sonntag. "Ich habe das Gefühl, dass dies der Ort ist, an dem ich sein sollte. Ich bin dankbar für alles, was ich vorher tun konnte. Aber jetzt bin ich hier und für mich ist das ein großartiger Ort."

Durant wechselte im vergangenen Sommer von den Oklahoma City Thunder nach Golden State. Der Wechsel wurde insbesondere deshalb kritisiert, weil er mit OKC nur wenige Wochen zuvor im siebten Spiel gegen die Warriors verloren hatte.

Die Kritik stört ihn jedoch nicht mehr: "Das hier ist der Ort, an dem ich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens sein sollte. Ich nehme das an und versuche jede einzelne Herausforderung anzunehmen. Ich genieße jeden einzelnen Schritt", sagte Durant.

Der MVP von 2014 geht davon aus, dass seine Kritiker nie verstummen werden - auch nicht, wenn er mit den Warriors den Titel holen sollte. "Es wird immer Gerede geben", sagte Durant. "Ich habe hier viel Unterstützung, aber irgendjemand wird immer alles Gute diskreditieren, was passiert. So ist das Leben einfach. Niemand wird jemals zu 100 Prozent glücklich mit der Entscheidung eines anderen sein. Irgendjemand wird immer dagegen sein, irgendjemand wird immer etwas schlechtes zu sagen haben."

KD hat mit den Warriors in den Playoffs bisher alle elf Spiele gewonnen und kann in der Nacht auf Dienstag zum zweiten Mal in seiner Karriere in die Finals einziehen. In den Playoffs kommt er bisher auf 24,8 Punkte, 7,3 Rebounds und 3,7 Assists im Schnitt, wobei er zwei Partien der ersten Runde gegen die Blazers aussetzen musste.

