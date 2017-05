Teodosic: NBA-Entscheidung in "15-20 Tagen"

Montag, 22.05.2017

Teodosic spielte am Wochenende mit Moskau im Final Four der Euroleague, wo ZSKA den dritten Platz erreichte. Im Halbfinale war man gegen Olympiakos Piräus ausgeschieden, obwohl Teodosic mit 23 Punkten eine gute Leistung zeigte. Im Publikum sollen dabei laut Informationen von Draft Express Scouts der Hawks, Nets, Kings, Raptors und Jazz gewesen sein.

Teodosic, dessen Vertrag bei ZSKA Anfang Juni endet, will sich in den nächsten "15 bis 20 Tagen" entscheiden, ob er in die NBA wechseln möchte, wie er zum russischen Sender TASS sagte. Einen NBA-Vertrag könnte er allerdings erst ab dem 7. Juli unterschreiben.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der europäische Basketball-Experte David Pick hatte kürzlich geschrieben, dass Teodosic einen Dreijahresvertrag um die 25 bis 30 Millionen Dollar anstrebt - ZSKA-Präsident Andrei Valutin sagte dazu, dass Moskau keine Chance habe, mit einer solchen Offerte aus der NBA mitzugehen.

Der Serbe wird dabei insbesondere von den Nets umworben, die allein in diesem Sommer 33 Millionen Dollar an Cap-Space haben werden. In dieser Saison hatte Brooklyn Teodosic nach Informationen der New York Post mindestens viermal in Person gescoutet.

Alle Spieler von A bis Z