Thomas: Private Film-Session mit Kobe

Donnerstag, 04.05.2017

"Kobe hat mir geschrieben. Wir stehen in Kontakt seitdem meine Schwester gestorben ist", sagte Thomas nach dem Training am Mittwoch: "Er war eine große Hilfe. Nach Spiel 2 in der ersten Runde haben wir sogar eine halbe Stunde Spiel-Videos geschaut und per Telefon besprochen."

Weiter sagte Thomas: "Er ist mit mir meine Fehler durchgegangen und hat mir erklärt, worauf er achtet, wenn er sich Videos von ihm selbst angeschaut hat. Wie schreiben inzwischen vor und nach jedem Spiel. Mental ist er auf einem anderen Level als jeder andere, den ich zuvor getroffen habe."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Kobe war nicht der einzige ehemalige Star, der sich bei IT gemeldet hat. "Andere Spieler wie Allen Iverson haben auch Kontakt zu mir aufgenommen. Nicht nur, wegen der Tragödie, sondern auch wegen meines letzten Spiels."

In der Nacht auf Freitag steht für die Boston Celtics Spiel 3 der Serie gegen die Washington Wizards an. Boston führt mit 2-0.

Das Playoff-Bracket in der Übersicht