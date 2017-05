Hawks: GM entlassen, Bud nicht mehr Präsi?

Donnerstag, 04.05.2017

Wie The Vertical berichtet, soll sich Franchise-Besitzer Tony Ressler in Gesprächen mit Mike Budenholzer befinden. Inhalt soll ein möglicher Verzicht von Budenholzer auf das Amt des "President of Basketball Operations" sein. Bud hat derzeit eine Doppelrolle inne - sein Job als Head Coach sei dabei nicht in Gefahr.

Darüber hinaus soll General Manager Chris Wilcox vor dem Aus stehen. ESPN hatte schon über eine bereits beschlossene Entlassung berichtet, was die Franchise aber zunächst dementierte. Allerdings sei man durchaus dabei, die "derzeitigen Strukturen im Front Office zu evaluieren."

Die Franchise befindet sich gerade in einem kleinen Umbruch. Das Duo Budenholzer/Wilcox akquirierte zu diesem Zweck 11 Draft-Picks innerhalb der nächsten drei Jahre.

