Roy bei Schießerei verletzt

Mittwoch, 03.05.2017

Unweit vom Haus seiner Großmutter in Kalifornien soll Roy laut King5 TV in eine Schießerei geraten sein. Die Berichte unterscheiden sich allerdings hinsichtlich der Rolle Roys. Während es in der ursprünglichen Meldung hieß, Roy wäre lediglich ein unbeteiligter Passant gewesen, schreibt USAToday, er hätte versucht, einige Kinder vor Ort zu schützen.

Nach einer ersten Behandlung seines getroffenen Beins in Kalifornien ist Roy nun wieder zurück im Staat Washington.

Roy kam in seiner NBA-Karriere bei den Portland Trail Blazers und Minnesota Timberwolves aus 18,8 Punkte im Schnitt, allerdings machten ihm viele Verletzungen zu schaffen, die seine Karriere schließlich auch frühzeitig beendeten.

Aktuell arbeitet Roy als Coach der Nathan Hale High School, die unter seiner Führung eine ungeschlagene Saison hingelegt hat.

