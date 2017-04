Das sind die Playoff-Matchups

Donnerstag, 13.04.2017

Eastern Conference

(1) Boston vs. (8) Chicago

Game 1 - Sunday April 16, Chicago at Boston, 6:30 p.m., TNT

Game 2 - Tuesday April 18, Chicago at Boston, 8 p.m., TNT

Game 3 - Friday April 21, Boston at Chicago, 7 p.m., ESPN

Game 4 - Sunday April 23, Boston at Chicago, 6:30 p.m., TNT

Game 5* Wednesday April 26, Chicago at Boston, TBD

Game 6* Friday, April 28, Boston at Chicago, TBD

Game 7* Sunday, April 30, Chicago at Boston, TBD

(2) Cleveland vs. (7) Indiana

Game 1 - Saturday April 15, Indiana at Cleveland, 3 p.m., ABC

Game 2 - Monday April 17, Indiana at Cleveland, 7 p.m., TNT

Game 3 - Thursday April 20, Cleveland at Indiana, 7 p.m., TNT

Game 4 - Sunday April 23, Cleveland at Indiana, 1 p.m., ABC

Game 5 * Tuesday April 25, Indiana at Cleveland, TBD

Game 6 * Thursday April 27, Cleveland at Indiana, TBD

Game 7 * Saturday April 29, Indiana at Cleveland, TBD, TNT

(3) Toronto vs. (6) Milwaukee

Game 1 - Saturday April 15, Milwaukee at Toronto, 5:30 p.m., ESPN

Game 2 - Tuesday April 18, Milwaukee at Toronto, 7 p.m., NBATV

Game 3 - Thursday April 20, Toronto at Milwaukee, 8 p.m., NBATV

Game 4 - Saturday April 22, Toronto at Milwaukee, 3 p.m, TNT

Game 5 * Monday April 24, Milwaukee at Toronto, 7 p.m., NBA TV

Game 6 * Thursday April 27, Toronto at Milwaukee, TBD

Game 7 * Saturday April 29, Milwaukee at Toronto, TBD, TNT

(4) Washington vs. (5) Atlanta

Game 1 - Sunday April 16, Atlanta at Washington, 1 p.m., TNT

Game 2 - Wednesday April 19, Atlanta at Washington, 7 p.m., NBATV

Game 3 - Saturday April 22, Washington at Atlanta, 5:30 p.m., TNT

Game 4 - Monday April 24, Washington at Atlanta, 8 p.m., TNT

Game 5 * Wednesday April 26, Atlanta at Washington, TBD

Game 6 * Friday April 28, Washington at Atlanta, TBD

Game 7 * Sunday April 30, Atlanta at Washington, TBD

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Western Conference

(1) Golden State vs. (8) Portland

Game 1 - Sunday April 16, Portland at Golden State, 3:30PM, ABC

Game 2 - Wednesday April 19, Portland at Golden State, 10:30 p.m., TNT

Game 3 - Saturday April 22, Golden State at Portland, 10:30 p.m., ESPN

Game 4 - Monday April 24, Golden State at Portland, 10:30 p.m., TNT

Game 5 * Wednesday April 26, Portland at Golden State, TBD

Game 6 * Friday April 28, Golden State at Portland,TBD

Game 7 * Sunday April 30, Portland at Golden State, TBD

(2) San Antonio vs. (7) Memphis

Game 1 - Saturday April 15, Memphis at San Antonio, 8 p.m., ESPN

Game 2 - Monday April 17, Memphis at San Antonio, 9:30 p.m., TNT

Game 3 - Thursday April 20, San Antonio at Memphis, 9:30 p.m., TNT

Game 4 - Saturday April 22, San Antonio at Memphis, 8 p.m., ESPN

Game 5 * Tuesday April 25, Memphis at San Antonio, TBD

Game 6 * Thursday April 27, San Antonio at Memphis, TBD

Game 7 * Saturday April 29, Memphis at San Antonio, TBD, TNT

All-Time Scorer Playoffs: LeBron überholt den Diesel © getty 1/25 PLATZ 25: Clyde Drexler - 2.963 Punkte in 145 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal.html © getty 2/25 PLATZ 24: Reggie Miller - 2.972 Punkte in 144 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Paul Pierce - 3.159 Punkte in 163 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers (Stand 2. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 26. April 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: Dwyane Wade - 3.781 Punkte in 165 Spielen - Miami Heat (Stand: 20. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Tony Parker - 3.885 Punkte in 213 Spielen - San Antonio Spurs (Stand 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: LeBron James - 5.572 Punkte in 199 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=25.html

(3) Houston vs. (6) Oklahoma City

Game 1 - Sunday April 16, Oklahoma City at Houston, 9 p.m., TNT

Game 2 - Wednesday April 19, Oklahoma City at Houston, 8 p.m., TNT

Game 3 - Friday April 21, Houston at Oklahoma City, 9:30 p.m., ESPN

Game 4 - Sunday April 23, Houston at Oklahoma City, 3:30 p.m., ABC

Game 5 * Tuesday April 25, Oklahoma City at Houston, TBD

Game 6 * Thursday April 27, Houston at Oklahoma City, TBD

Game 7 * Saturday April 29, Oklahoma City at Houston, TBD, TNT

(4) LA Clippers vs. (5) Utah

Game 1 - Saturday April 15, Utah at LA Clippers, 10:30PM, ESPN

Game 2 - Tuesday April 18, Utah at LA Clippers, 10:30 p.m., TNT

Game 3 - Friday April 21, LA Clippers at Utah, 10 p.m., ESPN2

Game 4 - Sunday April 23, LA Clippers at Utah, 9 p.m., TNT

Game 5 * Tuesday April 25, Utah at LA Clippers, TBD

Game 6 * Friday April 28, LA Clippers at Utah, TBD

Game 7 * Sunday April 30, Utah at LA Clippers, TBD

Das Playoff-Bracket im Überblick