Mavs verpflichten Ex-BBL-Spieler

Mittwoch, 12.04.2017

Mit Liggins holen die Mavs einen Guard, der vor allem für seine Defense bekannt ist. Liggins machte in dieser Saison 59 Spiele für die Cavs , in denen er in 19 startete. Dabei vertrat er den verletzten J.R. Smith.

Der Vertrag von Liggins geht bis 2018, allerdings ist dieser nicht garantiert. Die Mavs waren das einzige Team in der Liga, welches noch einen freien Rosterspot zur Verfügung hatte.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Liggins wurde 2011 von den Orlando Magic an 53. Stelle gezogen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nach Stationen in Oklahoma City und Miami spielte der 27-Jährige auch in der BBL für die Eisbären Bremerhaven, bevor ihn die Cavs unter Vertrag nahmen. In 12,3 Minuten legte er in Ohio in dieser Saison 2,4 Punkte auf.

Alles zu den Dallas Mavericks