Medien: LeBron und Russ von Curry genervt

Mittwoch, 12.04.2017

Wie Marcus Thompson von der Bay Area News Group in seinem Buch "Golden: The Miraculous Rise of Steph Curry" ausführt, scheinen viele NBA-Stars vom plötzlichen Aufstieg des "Babyface Assasin" genervt zu sein.

In der Radio Show The Big Lead erklärte Thompson seine Thesen ausführlich: "Ich glaube, es ist vor allem der Hype, den sie an ihm nicht mögen. Wenn ihn einer als Person nicht mag, dann ist das vermutlich Westbrook. Aber mit LeBron und den anderen verhält es sich eher so, dass sie mit ihm reden könnten, sie aber genervt davon sind, wie Steph von den Medien in den Himmel gelobt wird und ihn deswegen stürzen wollen."

Gerade bei James ist das eine interessante Wendung, war LeBron zum Anfang seiner Karriere noch ein großer Curry-Fan: "Er hat sich regelmäßig Spiele von Steph an der Uni angeguckt und war eine Art Mentor für ihn. Deswegen versteht auch Curry die Entwicklung nicht. Er respektiert und liebt LeBron und fragt sich, warum der eine Abneigung entwickelt hat, obwohl Curry nur seiner Blaupause gefolgt ist und versucht hat, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Steph will von all diesen Spielern nur akzeptiert werden. Das ist das, wofür er immer gearbeitet hat. Dass die Leute sagen: 'Du bist einer von uns'", so Thompson weiter.

In seinem Buch geht Thompson noch weiter auf die Dynamik zwischen Steph und den weiteren NBA-Superstars ein und erläutert, dass auch ehemalige Profis den rasanten Aufstieg von Curry nicht nicht glauben könnten, wie viel Respekt er über einen so kurzen Zeitpunkt erlangt hat.

Stephen Curry im Steckbrief