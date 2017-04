Cavs entlassen Sanders - und holen Tavares

Mittwoch, 12.04.2017

Das berichtet The Vertical. Tavares spielte zuvor 12 Spiele für die Atlanta Hawks, bevor diese ihn entließen. Im Anschluss stand er für die Raptors 906 in der D-League auf dem Feld. Dabei legte er in 48 Spielen 10,6 Punkte, 7,7 Rebounds und 2,7 Blocks auf.

Wenig später kamen Gerüchte auf, dass die Cavs dafür Center Larry Sanders entlassen werden. Der Center, der zuvor zwei Jahre mit dem Basketball aufgehört hatte, machte fünf Spiele für den Champion. Auch DeAndre Liggins wurde bereits vor wenigen Tagen entlassen. Er kam aber inzwischen bei den Dallas Mavericks unter.

