Der Zeh! Saison-Aus für Griffin

Samstag, 22.04.2017

Wie schon in den vergangenen Jahren haben die Clippers in der Postseason Verletzungspech. Griffin verletzte sich in der ersten Hälfte von Spiel 3 der Serie gegen die Utah Jazz und konnte nicht weitermachen.

Bei Untersuchungen kam heraus, dass es sich um eine Verletzung der Plantaren Platte des rechten großen Zehs handelt.

Seit den Anfangsminuten von Spiel 1 müssen die Jazz auf Center Rudy Gobert verzichten, allerdings ist es möglich, dass es noch während der Serie zurückkehrt.

Spiel 4 findet in der Nacht auf Montag in Salt Lake City statt - definitiv ohne Griffin.

