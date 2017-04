KG-Video verhalf Boston zum Sieg

Samstag, 22.04.2017

Garnett nahm für die mit 0-2 ins Hintertreffen geratenen Celtics eine Message auf, die dazu gedacht war, das Team aufzurütteln und anzuheizen. Sie verfehlte seine Wirkung nicht.

Nachdem Avery Bradley den Clip Isaiah Thomas gezeigt hatte, entschied der Point Guard, es vor dem Spiel allen Teammitgliedern zu zeigen. Wie bei KG zu erwarten war das Video voller Schimpfwörter und Kraftausdrücke.

"Es hat mir persönlich sehr viel bedeutet", so Jae Crowder: "Es war eine Motivationsansprache und er sagte uns, dass wir wie ein Team aussehen, dass keinen Spaß habe und den Moment nicht wertschätze und aufsauge." Und mit einem Grinsen fügte er hinzu: "Das war quasi alles, mit ein bisschen mehr KG dabei."

Bradley, der als einziger noch mit Garnett zusammengespielt hatte, sagte: "Ich habe mich beinahe so gefühlt, als wäre er wieder neben mir in der Kabine. Es hat uns Energie gegeben und er hat uns daran erinnert, was es bedeutet, für die Celtics zu spielen und wofür sie stehen. Er ist immer noch ein Teil der Celtics-Familie. Es bedeutet uns viel, dass er uns so eine Nachricht geschickt hat."

Thomas stieß nach seinem Besuch in der Heimat am Donnerstagabend wieder zur Mannschaft und hatte laut Aussagen seiner Teamkollegen mehr Vorbereitungszeit als vor den ersten beiden Spielen. Das nächste Spiel in Chicago findet in der Nacht auf Montag statt

