KD: "Ich liege nicht auf dem Sterbebett"

Samstag, 22.04.2017

Es war ein leichtest Workout, dass Kevin Durant am Freitag in Portland absolvieren konnte, danach nahm er auch noch ein paar Würfe mit Steph Curry. Die Wade macht ihm seit Spiel 1 zu schaffen, Spiel 2 gewannen die Dubs auch ohne den Superstar.

"Ich will spielen", so Durant: "Ich will da draußen sein und jeden Schritt mit dem Team gemeinsam gehen. Ich verstehe natürlich, wie wichtig es ist, fit zu sein, denn ich will in den gesamten Playoffs gesund sein. Ich verstehe das Gesamtbild, aber ich will spielen."

KD war erst vor wenigen Tagen nach einer fünfwöchigen Pause aufgrund einer Knieverletzung zurückgekehrt. Daher ließen die Warriors große Vorsicht walten.

"Wir wollen, dass er bei 100 Prozent ist, wenn er zurückkommt", sagte Coach Steve Kerr: "Wenn es Spiel 7 der Finals gewesen wäre, hätte er gespielt, denn wir sprechen hier nicht über etwas, das seine Karriere beeinträchtigen könnte. Aber es könnte dennoch schlimmer werden und ihn für ein paar Wochen außer Gefecht setzen. Das ist es nicht wert."

Damit er in Spiel 3 eingesetzt werden kann, muss Durant zwei individuelle Workouts und das Morning Shootaround ohne einen Rückschlag durchlaufen, so Kerr.

"Es geht nicht um Leben und Tod", sagte Durant: "Ich liege nicht auf dem Sterbebett. Es ist nur eine Wadenzerrung."

Shaun Livingston und Matt Barnes könnten in Spiel 3 wieder zum Einsatz kommen. Beide waren Freitag beim Training am Start.

